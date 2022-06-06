Об этом артистка сообщила в своем инстаграмме несколько дней назад. Она опубликовала собственные фото в красном платье, сжав голову, и известила нелестную весть.

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Дорогие друзья! В такие трудные для нашей страны времена должен сообщить вам, что мы с Владимиром развелись. Мы общаемся, поддерживаем друг друга и, несмотря на все больше не вместе!

– написала звезда.



Наталья Валевская разводится / Фото с инстаграмма певицы

Причину развода Валевская не назвала. В комментариях ее поддержали свободные поклонники, а также коллега Екатерина Бужинская, как написала: "Жаль... Но ты красивая, талантливая и сильная! Все будет хорошо!".

Известно, что Владимир вступил в армию во время русско-украинской войны. Звезда неоднократно публиковала его фото и видео, а также показывала, как сама праздновала Пасху.

"В этом году Пасху я встречаю без мужа, потому что теперь я жена воина и он, как и сотни тысяч мужчин, оберегает Украину от врагов. Мы встречаем Пасху во время невероятных испытаний жестокой войной, которую вероломно начала против нашего государства Россия. Пусть в эти дни Господь оберегает и защищает нашу родную Украину, наши родные города, жизнь каждого украинца", – писала Валевская.

Что известно о браке Натальи Валевской

Владимир Пригладь не только муж Натальи, но и ее продюсер. Они вместе проводили время, гастролировали и работали.

Познакомилась с ним, выступая в одном из ресторанов, где он был гостем. Продюсер сразу увидел Наталию, а вот его она не запомнила. По словам Валевской, Владимир трижды предлагал ей руку и сердце, пока она не согласилась.



Наталья Валевская и Владимир / Фото с инстаграмма певицы