О разводе белорусская модель и ведущая сообщила на странице в инстаграмме. Она опубликовала сторез, в котором рассказала о ситуации в паре.

К слову Владимир Дантес впервые поднял тему развода и признался, остался ли друзьями с Надей

Полина Логунова и Дмитрий Ступка разошлись

Белорусская модель поделилась, что ей с Дмитрием удалось остаться друзьями и сохранить теплую атмосферу.

Друзья, мы с Димой больше не супруги, но остались замечательными друзьями и любящими родителями, за что ему благодарна. Нам удалось сохранить действительно дружескую атмосферу. Мы будем подавать пример, как бывшим супругам можно сохранить отношения,

– объявила Полина Логунова.



Полина Логунова о разводе / Фото с инстаграм-сториз

Дмитрий Ступка не комментировал расставание с женой. Правда, Полина Логунова уже заинтриговала фанатов кадром с новым кольцом, которое, возможно, ей подарил новый поклонник.



Новое кольцо Полины Логуновой / Фото с инстаграм-сториз



Новое кольцо Полины Логуновой / Фото с инстаграм-сториз

Супруги Логуновой и Ступки

Дмитрий Ступка и Полина Логунова поженились в 2016 году. Через год у них родилась дочь Богдана.

В начале 2021 года модель заявила, что развивается и зарабатывает гораздо больше, чем мужчина. Она подчеркнула, что много работает, чтобы обеспечить себе и дочери красивую жизнь, и готова расстаться с любимым , если он не вырастет.

Тогда Дмитрий Ступка назвал эти слова жены эмоциональными и необдуманными , хотя подтверждал, что любимому вроде бы всегда мало средств. В 2021 году семья переехала в Соединенные Штаты .

После начала российской агрессии против Украины актер приехал в Польшу, где занимается волонтерством, тогда как модель вместе с дочерью осталась в Соединенных Штатах, откуда она поддерживает Украину.