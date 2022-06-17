Михаил Заливако и Анна Богдан были вместе больше года, но история их любви завершилась. Обо всем объявила победительница "Холостяка-11", но не назвала причины расставания. Поэтому в сети начали предполагать, что пара подписала контракт.
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Анна Богдан ответила комментаторам
Еще в сообщении о расставании девушка попросила у подписчиков не задавать лишних вопросов, поскольку хотела прожить это "в тишине". Но ее директ все равно засыпали сообщениями: "Договориться о режиме тишины с вами невозможно. Готова с вами немного пообщаться, отвечу на пару ваших адекватных вопросов".
Анна Богдан / Фото с инстаграм-сториз
Среди сообщений Анны Богдан были и такие, где фаны спрашивали, были ли отношения с Заливако по сценарию:
- "Это правда был контракт? Мне тяжело в это верится, но хочется услышать это от вас";
- "Время контракта истекло и прошла любовь сразу?";
- "Что, контракт истек?";
- "Аня, скажи честно, это был контракт? Или какой-то сценарий".
На все эти сообщения и слухи о контракте Анна Богдан ответила лаконично.
Ни с одним мужчиной я не подписывала контрактов,
– призналась девушка.
Анна Богдан / Фото с инстаграм-сториз
Что известно о расставании Анны Богдан и Михаила Заливаки
12 июня Анна Богдан призналась, что больше не может скрывать разрыв отношений с "Холостяком". Она поделилась, что решила рассказать обо всем после того, как ее засыпали вопросами: "где Миша?"
"К сожалению, наши отношения закончились, это мое окончательное решение. Это решение далось мне тяжело. Наше знакомство было самым интересным, очень классная история, которую я всегда буду помнить".