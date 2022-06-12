В финале 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" Михаил Заливако протянул кольцо экс-жене бывшего руководителя Офиса Президента Анне Богдан. Более года они жили вместе в Киеве, а многотысячная аудитория ждала их женитьбы. Однако свадьбы не будет, влюблены больше не вместе.
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Михаил Заливако и Анна Богдан разошлись
К сожалению, наши отношения закончились, это мое окончательное решение. Это решение далось мне тяжело. Наше знакомство было самым интересным, очень классная история, которую я буду всегда помнить,
– заявила Анна Богдан.
Она призналась, что решила рассказать правду после того, как ее засыпали вопросами "где девался Миша?", "почему нет Миши?", "вы разошлись?".
"Я очень долго не могла найти в себе силы, чтобы сказать вам. Иначе бы посыпалось еще больше вопросов, которые бы меня просто разбили еще больше… Прошу вас не спрашивать, что случилось. Дайте мне возможность прожить в своей тишине", – обратилась Богдан к подписчикам.
Реакция сети на разрыв Богдан и Заливаки
Решение влюбленных стало шоком даже для неизменного ведущего "Холостяка" Григория Решетника и его жены Кристины:
- Кристина Решетник: "Анюта, Мишань, ну перестаньте, вы такая классная пара";
- Григорий Решетник: "Нееет. Обнимаем вас".
Скриншот из инстаграма Анны Богдан
Другие фоловеры Анны Богдан тоже не сдерживают своего удивления:
- "Вы все одурели во время войны. Такая хорошая пара была";
- "Не может быть. Я не верю, не хочу в это верить";
- "Да ну, Аня, прекрати, вы же любите друг друга";
- "Реально? Вы не можете так просто сдаться. Возможно, просто нужно время";
- "Плачу… Все еще может измениться и свести вас снова вместе! Я болела за вашу пару с первых дней "Холостяка" и лучшей пары еще не видела. Любви вам, Аня, с Мишей или без".