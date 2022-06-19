Известный украинский актер Тарас Цымбалюк разошелся с женой Тиной. Менее года назад они сыграли свадьбу в Карпатах.
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Тарас Цымбалюк разошелся с женой
Знаменитость опубликовал фото с Тиной в инстаграм-сторезе, где и сообщил о расставании. Он написал, что благодарен за время, которое пара провела вместе. Они пробыли вместе четыре года.
Мы с Тиной больше не пара. Даже после прекрасных четырех лет вместе так бывает: чтобы оставаться счастливыми должны выбирать отдельные дороги. Безгранично благодарен за это время. Жизнь продолжается,
– признался актер.
Тарас Цымбалюк разошелся с женой / Фото из инстаграма Тараса Цымбалюка
Что известно о браке Тараса Цымбалюка и Тины Антоненко
- Актер познакомился с визажисткой и фотографией Тиной Антоненко на съемках клипа Монатика на трек "Вечность". Там девушка работала художницей по гриму. Затем между ними завязались романтические отношения.
- Когда Тарас Цымбалюк был участником проекта "Танцы со звездами", он решился признаться в Тени. Во время одного из прямых эфиров он сделал ей предложение. Девушка согласилась выйти за него замуж по прошествии трех лет отношений.
- 3 июля влюбленные поженились. Их свадьба прошла не на Мальдивах, а посреди Карпат. Они сказали друг другу "да" на фоне красивой арки из живых цветов, пригласили гостей за праздничный стол под открытым небом и исполнили первый свадебный танец под дождем.
Развод во время войны
Заметим, что многие звезды начали расставаться во время войны. Среди таких:
- Певица Наталья Валевская развелась с мужем Владимиром Пригладем после 20 лет совместной жизни.
- Надя Дорофеева разошлась с Владимиром Дантесом еще до войны, но решила объявить об этом позже.
- Победительница 11 сезона шоу "Холостяк" Анна Богдан призналась, что они с Мишей Заливако больше не вместе.