Дмитрий Ступка признался, что официально он еще не разлучен с Полиной Логуновой, ведь этот документ они могут получить только в Украине. Однако они уже не пара уже несколько месяцев.
К слову Дети от предыдущих отношений и бизнес: эксдружина Дмитрия Ступки рассказала о женихе
Дмитрий Ступка о разводе с женой
Актер поделился, что инициатором расставания была именно Полина. Она влюбилась в друга-американца.
Познакомилась с американцем и сказала: Дима, я тебя больше не люблю,
– признался Ступка.
Муж тяжело переживал развод с женой, ведь это было неожиданно. Обо всем Полина призналась в канун Нового года – 31 декабря.
"Я плакал очень много. Мне хреново было. И по этому поводу и потому, что я не вижу своего ребенка. Потому что я приходил домой, она постоянно бежала ко мне на руки. Она меня очень любит, я ее очень люблю. И конечно мне было очень плохо и досадно, что я не буду жить с дочерью и не буду видеть, как она растет", – добавил он.
Со временем Дмитрий Ступка смирился с ситуацией и отпустил все наболевшее.
Я действительно ничего не имею против, это ее жизнь, ее выбор. Я не могу дать ей того, что она хочет сейчас, а человек может. Потому она сделала такой выбор, ей так комфортнее, она его любит. Может влюбилась с первого взгляда и все,
– признался актер.
Дмитрий Ступка с экс-женой / Фото из инстаграма Дмитрия Ступки
Развод Ступки и Логуновой
- В начале апреля белорусская модель впервые призналась, что она и Дмитрий – больше не пара и не семья. Она добавила, что им удалось сохранить дружеские отношения и хорошую атмосферу в отношениях.
- Тогда же Полина заинтриговала фото с кольцом. Впоследствии оказалось, что она выходит замуж – ей признался в любви американец.
- Логунова уже готовится к свадьбе с женихом. Она рассказала, что у нового любимого есть бизнес – маркетинговая компания. Мужчине 36 лет, у него два сына от предыдущего брака. По словам экс-жены Ступки, жених сумел найти общий язык с ее дочерью.