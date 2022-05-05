Дмитрий Ступка в новом интервью заявил, что инициатором развода стала Полина, влюбившаяся в американца. Однако Логунова раньше говорила, что они оба шли к этому и решили, что лучше разойтись.

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Ответ Дмитрию Ступке от Полины Логуновой

Через несколько дней после объявления о разводе Полина рассказала о новых отношениях и помолвке. Женщина призналась, что нового избранника встретила спустя некоторое время после разрыва с Дмитрием.

Сейчас она вместе с новым любимым и дочерью от Дмитрия проживает в США. Полина утверждает, что Дмитрий может общаться с Богданой когда захочет. Новые отношения у стилистки начались уже после разрыва, однако Ступка говорит, что именно они стали причиной развода.

Если я скажу реальную причину, это уничтожит твою карьеру. Если я добавлю фото – это уничтожит тебя как личность. Если я добавлю счета помощи тебе после всего… Я думала, что ты мудрее. Я не разрушала твою жизнь после пережитого, а ты решил осквернить мое имя. У тебя всегда были плохие советчики,

– написала Полина в сториз.



Полина Логунова ответила Ступке / Скриншот инстаграм-сториз Логуновой

Развод Логуновой и Ступки: что известно