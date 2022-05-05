Дмитрий Ступка в новом интервью заявил, что инициатором развода стала Полина, влюбившаяся в американца. Однако Логунова раньше говорила, что они оба шли к этому и решили, что лучше разойтись.
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Ответ Дмитрию Ступке от Полины Логуновой
Через несколько дней после объявления о разводе Полина рассказала о новых отношениях и помолвке. Женщина призналась, что нового избранника встретила спустя некоторое время после разрыва с Дмитрием.
Сейчас она вместе с новым любимым и дочерью от Дмитрия проживает в США. Полина утверждает, что Дмитрий может общаться с Богданой когда захочет. Новые отношения у стилистки начались уже после разрыва, однако Ступка говорит, что именно они стали причиной развода.
Если я скажу реальную причину, это уничтожит твою карьеру. Если я добавлю фото – это уничтожит тебя как личность. Если я добавлю счета помощи тебе после всего… Я думала, что ты мудрее. Я не разрушала твою жизнь после пережитого, а ты решил осквернить мое имя. У тебя всегда были плохие советчики,
– написала Полина в сториз.
Полина Логунова ответила Ступке / Скриншот инстаграм-сториз Логуновой
Развод Логуновой и Ступки: что известно
- О проблемах в семье стало известно в начале 2021 года. Тогда Полина говорила, что развивается гораздо быстрее мужчины, если так будет и дальше, то она готова развестись.
- Та пара продолжала жить вместе, посещала светские мероприятия.
- Осенью 2021 года Полина вместе с Дмитрием и общей дочерью Богданой переехали в США.
- Однако проблемы не закончились. В семье часто были ссоры и конфликты. В апреле 2022 года Логунова объявила, что она и Дмитрий больше не семья.
- Впоследствии стало известно, что у Полины есть новый избранник, уже сделавший ей предложение.
- Стилистка сейчас живет вместе с бизнесменом из Соединенных Штатов Америки. Они готовятся к свадьбе.
- Известно, что мужчине 36 лет, у него два сына от предыдущего брака.