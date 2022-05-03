Дмитрий и Полина живут отдельно с января, сейчас находятся в бракоразводном процессе. После разрыва Логунова не понимала, что ему делать дальше, постоянно была на эмоциях. В это время она познакомилась с новым избранником.

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Полина Логунова о женихе из США

Любимым стилисткой стал бизнесмен из Соединенных Штатов Америки. Там Полина живет с осени 2021 года, переехала вместе с дочерью и бывшим мужем. Пока Логунова не рассекречивает имени избранника, однако отмечает, что ему 36 лет и он занимается бизнесом – имеет международную маркетинговую компанию с офисами в нескольких странах.

Деньги он умеет зарабатывать. В предыдущих отношениях я зарабатывала больше, сейчас зарабатываю меньше. И мне это нравиться. Нравится тянуться к мужчине, быть ниже в карьерном плане. Это не шоу-бизнес, а бизнес. И мне это нравится,

– поделилась Полина.

Она добавила, что у любимого есть два сына от предыдущего брака. С дочерью Полины Богданой мужчина подружился. Полина пытается показать дочери, что между ними ничего не изменилось и она любит ее так же, как прежде.

Личная жизнь Полины Логуновой