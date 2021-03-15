Скандальная сестра Меган Маркл – Саманта Маркл – считает, что брак принца Гарри и его сестры быстро может завершиться разводом, если им не помогут психологи. По ее мнению, потомок "короны" уже "ставит под сомнение" брак с Маркл.

Саманта Маркл прогнозирует развод звездной сестре

В очередном комментарии для американского издания сестра Меган в очередной раз прокомментировала скандальное интервью Опре Уинфри. Она предположила, что развод может быть вполне реальным, если принц Гарри станет неприятным, когда начнет не соглашаться с Маркл или же отдаляться от нее.

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Может, он (Гарри, – Showbiz 24) уже сомневается в том, что происходит, если у него, конечно, функционирует лобная доля. Ладно, ему же не 12. Какой мужчина будет счастлив и ему будет комфортно в таком состоянии? Думаю, что он начинает отрицать или даже отдаляться от нее, и может стать неприятным, если у него не будет хорошего адвоката или им не предоставят действительно хорошую консультацию,

– добавила сестра Меган.

Женщина также вспомнила об их с Меган отце Томасе, который уже несколько лет не общался с Меган и не видел внука Арчи. Саманта обвиняет Меган в "нарциссическом расстройстве личности" и посоветовала сестре принести публичные извинения.

"Я вижу, что это закончится разводом, если они не получат широкую консультацию и не согласятся работать над тем, чтобы быть честными, работать над извинениями перед всеми, кого они обидели, ведя себя в последние два года, как слоны в посудной лавке", – отметила скандальная сестра Саманта.

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Интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл: главное

После выхода интервью через 2 дня Букингем отреагировал на ситуацию и отметил, что сожалеет, что паре пришлось все это терпеть в прошлые годы. На разговор с Уинфри также отреагировал принц Уильям, который отметил, что "королевская семья – не расистская". Что касается Кейт Миддлтон, то она хранит молчание, но надевает розовый цвет, который, вроде бы, сдерживает гнев.