В воскресенье, 7 марта, получилось громкое интервью Меган Маркл и принца Гарри о королевской семье. На сенсационные признания супругов отреагировал не только Букингемский дворец, но и отец Меган Томас Маркл. У них напряженные отношения, поэтому неудивительно, что мужчина осудил дочь за резонансные заявления и опроверг ее слова о том, что члены монаршей семьи – расисты.

Гостем нового выпуска утреннего шоу Good Morning Britain стал отец Меган Маркл, который, как и люди по всему миру, пересмотрел скандальное интервью дочери с мужем принцем Гарри и изъявил желание публично выразить свое впечатление от увиденного. Томаса Маркла откровенно разочаровал разговор дочери с Опрой Уинфри.

Важно Королевская семья отреагировала на резонансное интервью принца Гарри и Меган Маркл

Отец Меган Маркл прокомментировал скандальное интервью дочери

Мужчина заверил, что Гарри и Меган нанесли сильный удар королевской семье в крайне непростое время. По его мнению, паре нужно было по крайней мере отложить выход интервью до выздоровления 99-летнего принца Филиппа, который на днях перенес операцию на сердце и до сих пор остается в больнице. Даже после заявлений дочери о психологических проблемах он стал на сторону британской монаршей семьи. Отец Меган Маркл убежден, что она на самом деле не чувствовала расистских проявлений во дворце, а разговоры о цвете кожи Арчи были несерьезными.

Я очень уважаю королевскую семью и не считаю их расистами. Не думаю, что британцы расисты. Вопрос о том, какого цвета будет ребенок или несколько темной будет его кожа, скорее всего, просто чье-то глупый вопрос. Кто-то просто сказал, не подумав, но это не значит, что британцы – расисты,

– отметил Томас Маркл.

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В разговоре с Опрой Уинфри Меган Маркл призналась, что грустит из-за того, что потеряла отца, ребенка и едва не лишилась своего имени. Томас Маркл подчеркнул, что сто раз извинялся за обличительное интервью, которое дал два года назад, однако никогда не получал ответов ни от дочери, ни от зятя. Он объяснил, что до сих пор общается с журналистами только для того, чтобы достучаться до Меган.

"Я буду продолжать общаться со СМИ, пока они не поговорят со мной. Когда они решат поговорить со мной, я перестану разговаривать с прессой. Я хотел бы извиниться за то, что сделал, но это было два года назад. И я пытался это исправить. Дело в том, что она меня не потеряла. Я всегда был бы рядом с ней. Я никогда не переставал любить свою дочь", – рассказал Томас Маркл.

Он добавил, что сейчас они живут в 70 милях друг от друга, а супруги знают его адрес. Так, человек верит, что рано или поздно они будут собираться вместе как семья, и он в конце концов увидит своего внука Арчи.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри: