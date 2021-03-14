После выхода интервью Меган и Гарри Кейт Миддлтон дважды появлялась перед публикой. Оба раза она представала в наряде розового цвета. Психолог считает, что так жена принца Уильяма хочет казаться милой.

Зачастую королевские особы или известные личности неспроста выбирают определенный стиль в одежде. Иногда они хотят сказать нарядами то, что не могут сообщить словесно. Психолог Ли Чемберс объяснил, почему выходы Кейт Миддлтон после интервью Меган и Гарри акцентируют на розовой одежде.

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Почему Кейт Миддлтон выбирает розовый наряд

Психолог заметил, что герцогиня Кембриджская часто выражает эмоции через наряды. Последние два раза Кейт надевала розовое платье, что свидетельствует о том, что она хочет "сдержать чувства негодования", а также пытается продемонстрировать доброту.

Розовый сочетает в себе элементы красного, такие как привязанность и аспекты белого, такие как чистота. Символика розового цвета предполагает, что Кейт хочет быть милой. Как цвет, он передает доброту и понимание в не угрожающей форме,

– рассказал психолог.

Ли Чемберс добавил, что розовый цвет может влиять на наши эмоции, в частности, уменьшить чувство гнева или возмущения и способствовать уверенности, спокойствию и состраданию. Эксперт отметил, что ношение розового наряда может смягчить остроту сильных и негативных эмоций.

Стилистка Рошель Уайт также выразила мнение относительно наряда нежного весеннего цвета: "розовый подчеркивает очарование, женственность и нежность". Стилист считает, что такой выбор Кейт Миддлтон может означать также то, что она хотела поднять себе настроение.



Принц Уильям с Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Последние выходы Кейт Миддлтон