Британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон 11 марта впервые вышли в свет после скандального интервью. Они посетили одну из школ Лондона. Там брат принца Гарри отреагировал на заявление Меган Маркл о расизме в Букингеме.

К британским супругам подошел журналист и задал вопрос принцу Уильяму, или тот разговаривал с принцем Гарри после выхода интервью. Он ответил, что еще нет, но скоро сделает это.

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Однако журналист не успокоился и спросил, является ли королевская семья расистской семьей, на что принц Уильям ответил: "Мы вообще не расистская семья!".

Кейт Миддлтон вообще воздержалась от комментариев, в то время как принц Уильям пытался защитить честь королевской семьи.

Видео выхода принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Лондоне:

Что известно об интервью принца Гарри?