Принц Уильям впервые публично прокомментировал интервью брата: мы вообще не расистская семья!
Британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон 11 марта впервые вышли в свет после скандального интервью. Они посетили одну из школ Лондона. Там брат принца Гарри отреагировал на заявление Меган Маркл о расизме в Букингеме.
Источник:Ютуб The Telegraph
К британским супругам подошел журналист и задал вопрос принцу Уильяму, или тот разговаривал с принцем Гарри после выхода интервью. Он ответил, что еще нет, но скоро сделает это.
К слову После скандального интервью: королева Елизавета II позвонит принцу Гарри
Однако журналист не успокоился и спросил, является ли королевская семья расистской семьей, на что принц Уильям ответил: "Мы вообще не расистская семья!".
Кейт Миддлтон вообще воздержалась от комментариев, в то время как принц Уильям пытался защитить честь королевской семьи.
Видео выхода принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Лондоне:
Что известно об интервью принца Гарри?
- Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри вышло 7 марта в США на телеканале CBS.
- В нем пара в частности рассказала, что некоторые члены королевской семьи были предвзятыми к Меган и ее сыну и интересовались, "насколько темной будет кожа" у сына Арчи. Маркл убеждена, что именно поэтому мальчика лишили до рождения всех титулов и не обеспечили личной охраной.
- В частности принц Гарри рассказал о холодных и напряженных отношениях с принцем Уильямом, а также о том, что Гарри сочувствует брату, поскольку он и их отец "попали в ловушку короны".
- На следующий день после выхода интервью Опра Уинфри рассказала, что принц Гарри пожелал уточнить, что расистские высказывания не касались его бабушки и дедушки – Елизаветы II и принца Филиппа. Впрочем, он дал слово, что никогда не скажет общественности, кто на самом деле был предвзятым к его жене и сыну.
- В Лейбористской партии Лондона уже требуют провести расследование относительно слов Меган Маркл о расизме в королевской семье.
Поделиться новостью