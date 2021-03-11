Королева Елизавета II все еще обеспокоена резонансным интервью, которое ее внук принц Гарри и его жена Меган Маркл дали Опре Уинфри. Ее Величество намерена лично поговорить с Гарри по телефону.

Обсуждения вокруг признаний принца Гарри и Меган Маркл относительно монаршей семьи до сих пор продолжаются. Теперь королева Елизавета II стремится приватно поговорить с внуком и выяснить все конфликтные вопросы.

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Ее Величество позвонит принцу Гарри

Интервью принца Гарри и Меган Маркл поразило не только поклонников, но и королевскую семью. Члены монаршей семьи несколько дней не реагировали на резонансные подробности из жизни супругов в королевском дворце, а теперь появилась информация, что Елизавета II намерена лично поговорить с Гарри.

Британская королева запретила официальным представителям дворца публично обсуждать интервью Меган и Гарри с Опрой Уинфри.

По данным издания The Daily Mail, в ближайшее время королева позвонит принцу Гарри, чтобы поговорить с ним. Разговор будет происходить без свидетелей.

Интервью Принца Гарри и Меган Маркл: