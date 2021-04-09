Герцог Эдинбургский умер 9 апреля. Именно в этот день исполнилось 16 лет со свадьбы его сына, принца Чарльза и герцогини Камиллы. Супруги успели вернуться из Греции с рабочей встречи.

В пятницу утром, 9 апреля, умер британский принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II. Этот день полон скорби по монарху. По досадному совпадению, в этот же день 16 лет назад сыграли свадьбу принц Чарльз и Камилла Корнуолльская. Все возможные празднования отложены.

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Принц Чарльз потерял отца в день 16 годовщины свадьбы с Камиллой

Трагическое событие в британской королевской семье совпало с радостным – принц Чарльз и герцогиня Камилла поженились в тот же день в 2005 году. К сожалению, вместо традиционных поздравлений с годовщиной, на страницах монарших семей только фото принца Филиппа и выражения скорби.



Свадьба принца Чарльза и Камиллы / Фото Getty Images

Отметим, перед смертью принца Филиппа принц Чарльз и герцогиня Камилла посещали Грецию в рамках рабочих встреч. Супругов пригласили отпраздновать 100-летие независимости страны от Османской империи. В приветственной речи принц Уэльский вспомнил своего отца, который при рождении получил титулы принца Греческого и Датского.

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Мы с женой очень рады вернуться в Грецию, которая долгое время занимала необычное место в моем сердце. В конце концов, Греция – земля моего деда и место рождения моего отца, который родился почти сто лет назад, когда Греция вела борьбу за независимость,

– сказал тогда принц Чарльз.

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