От Стамбула до Днепра: где знаменитости прячутся от сокрушительной войны в Украине
На 13-й день войны, 8 марта, величественный Киев, кишащий звездами и бизнесменами, почти опустел. Украинский шоу-биз распорошился по более безопасным направлениям. Кто перебрался на Запад, а кто вообще выехал из Украины, читайте в нашем материале.
О возможном вторжении России в Украину мир говорил с января, но звезды шоу-биза до последнего отказывались в это верить, сообщает 24 канал. Мало кто собирал "тревожные чемоданы", поэтому война в 5 утра 24 февраля застала их врасплох. Так что из Киева и Харькова выезжали кто куда – кто за границу, кто подальше от обстрелов.
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О том, где пересиживают войну успешные и знаменитые, читайте в подборке Showbiz 24.
Звезды, оставшиеся в Украине, несмотря на войну
Львов
- Телеведущая Маша Ефросинина обещала, что до последнего будет оставаться в Украине. После первых взрывов она выехала в тихое место в Киевской области, а через несколько дней проехала с детьми во Львов. Она призналась, что не находит в себе силы пересечь границу.
- Певица Наталья Карпа с дочерью тоже вернулась из Киева в родной Львов, где до сих пор живут ее родители. В инстаграме она писала, что волонтерит – готовит еду для женщин, эвакуировавшихся с востока и центра Украины.
- Артистка Ирина Федишин последние полгода жила в столице, но после 24 февраля уехала во Львов. Там она лепит вареники для беженцев, плетет маскировочные сетки, собирает лекарства и вещи для военных на передовой, а ее муж Виталий с оружием в руках пошел в тероборону.
Закарпатье
- На Закарпатье выехала солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Из Киева она сбежала в город Берегово, где плела маскировочные сетки с мамой и местными школьниками.
- Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬСергей Танчинец вывез семью к родителям в Мукачево, а сам волонтерит – развозит лекарства, детское питание и вещи.
Ивано-Франковск
- В Ивано-Франковск отправились многодетные супруги Решетники. Свой переезд к родителям Кристины пара описала так – "вырвались из ада". В пути с тремя сыновьями они провели 20 часов, через КПП на каждом шагу, пробки и очереди на заправках.
Днепр
- В Днепр перебрался музыкант Сергей Бабкин. Он с женой Снежаной и тремя детьми – сыновьями Артуром, Елисеем и дочерью Веселиной выбрался из-под обстрелов родного Харькова на второй день войны.
Звезды, выехавшие из Украины за границу
Польша
- Народная артистка Тина Кароль уехала из Украины еще за неделю до начала войны. Она заявила, что пошла в монастырь, потому что предчувствовала боль, а на 9-й день войны, 1 марта, вышла на антивоенный митинг в Варшаве – пела свои песни ради победы Украины.
- В Польшу выехала и жена Романа Сасанчина Иванка с дочкой Элизой. Однако в инстаграме девушка пожаловалась на "злых и глупых" людей на границе, которые не пускают вне очереди матерей с детьми до года.
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Швейцария
- В Швейцарии пока только одна звезда шоу-биза – Иванна Онуфрийчук. Она улетела туда из Мальдив, где ее застала война. Однако жена миллионера не сидит без дела, пока ее сограждане прячутся по подвалам – передает гуманитарную помощь и выходит на митинги.
Турция
- К сестре в Турцию перебралась Джамала. С двумя маленькими сыновьями она добиралась до румынской границы 4 суток, а оттуда – в Стамбул. Оставив детей в безопасности, певица летала на Национальные отборы на Евровидение в Берлин и Бухарест, зарабатывая на украинскую армию.
Испания
- За несколько дней до вторжения России Настя Каменских и Потап улетели в Испанию, поэтому возвращаться в Киев не стали. Из-за границы певица шлет украинцам одежду, еду и деньги, в то время как ее муж ведет информационную войну – рассказывает российским фанам правду о захватническом вторжении в Украину, сочиняет насмешливые сказки о Путине и Лукашенко и даже вступает в спор с Тимати.
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Бали
- В Индонезию рванула только певица TAYANNA с сыном Даниелем. Райский остров она выбрала неспроста – мечтала переехать туда после 50 лет, но из-за войны в Украину была вынуждена уехать гораздо раньше, в 37 лет.
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