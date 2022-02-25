Из-за атаки агрессора на Харьков известный украинский музыкант Сергей Бабкин решил переехать из родного города вместе со всей семьей. Теперь семья артиста находится в Днепре.

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Бабкины переехали в Днепр

О переезде сообщила жена певца Снежана. Она поделилась, что теперь семья находится в Днепре, вместе с родственниками.

Проснулись сегодня утром, в голове фраза – Боже, спасибо, что живы. Теперь мы на 200% ощущаем радость утра, нового дня. С самого утра переписываюсь со всеми нашими киевскими ребятами. Это просто жесть! Многие ночевали в подвалах, в метро..! Что же они творят, твари!

– написала звездная жена.

Снежана Бабкина обратилась к российской аудитории и поддержала украинцев.

"У меня совсем немного российской аудитории, только 3%. Мои друзья из России, я вас умоляю. Не молчите! Не смотрите ваши новости! Это полная ложь! Женщины, забирайте своих сыновей с нашей земли. Многие вообще не понимают, куда и зачем их отправили! Какие нах** учения? О властной твари даже писать не буду. И так понятно. Когда уже расплата? Киев, как вы? Мы мысленно с вами! Держитесь, умоляю вас! Все мои, держитесь, прошу, умоляю", – добавила Бабкина.



Снежана Бабкина / Фото из инстаграма Снежаны Бабкиной

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Сергей Бабкин тоже обратился к россиянам. Он отметил дезинформацию со стороны российского телевидения и властных структур. Артист подчеркнул, что то, что происходит в Украине – не может называться военной операцией, ведь это настоящая война с потерями невинных людей.

Откройте глаза, пожалуйста, себе и другим. Тем людям, которые вам не безразличны. Позвоните и скажите им прямо, что происходит. Пусть все, кто может, у кого включается ум и сердце, те люди, что пришли сюда, скажите им, пусть сдают оружие и идут домой,

– заявил Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин о войне / Видео из инстаграма Сергея Бабкина

Текст публикации Снежаны Бабкиной:

Более суток мы живем в другой реальности! Прошло больше суток, как началось полномасштабное вторжение России на наши земли!

Проснулись сегодня утром, в голове фраза – Боже, спасибо, что живы. Теперь мы на 200% ощущаем радость утра, нового дня.

Мы вчера приехали всей семьей в Днепр к нашим родственникам. В Днепре сегодня ночью было тихо.

С самого утра переписываюсь со всеми нашими киевскими ребятами. Это просто жесть! Многие ночевали в подвалах, в метро..!

Что же они творят, твари!

У меня совсем немного российской аудитории, лишь 3%. Мои друзья из России, я вас умоляю. Не молчите! Не смотрите ваши новости! Это полная ложь!

Женщины, забирайте своих сыновей с нашей земли. Многие вообще не понимают, куда и зачем их отправили! Какие нах** учения?

О властной твари даже писать не буду. И так понятно. Когда уже расплата? Киев, как вы? Мы мысленно с вами! Держитесь, умоляю вас! Все мои, держитесь, прошу, умоляю.