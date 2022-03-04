35-летняя артистка, как и вся страна, держит руку на пульсе и без конца мониторит новости. Однако на восьмой день войны Ирина Федишин отложила гаджет и стала полезной тем, кто из-за путинской агрессии остался без крыши над головой и эвакуировался во Львов.

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Ирина Федишин налепила вареники для беженцев

Певица рассказала, что целое утро их семейный подряд лепил вареники – сама Ирина Федишин, ее мама Леся, сыновья Юрчик и Олежик, а старушка бабушка чистила картошку. Звездная семья сварила их дома и в больших котелках и повезла на львовский вокзал, куда прибывают поезда с эвакуированными.

Решила не сидеть круглосуточно в новостях, а налепить вареников и раздать тем, кто сегодня вынужден покинуть свои дома,

– поделилась Ирина Федишин.

Ирина Федишин кормит варениками беженцев / Видео с инстаграммы певицы

"Я не верю, что все это происходит в моей родной Украине! Что ракеты безжалостно попадают в высотные дома Киева, Харькова, Сум, Херсона, Николаева, Чернигова! Как сжигаются до тла городки и села. Как умирают невинные дети… Россия – вы изверги, террористы, убийцы! Вам обязательно все вернется ", – пригрозила Ирина Федишин.

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Полный текст публикации Ирины Федишин:

Я не верю, что это происходит в моей родной Украине! Что ракеты безжалостно попадают в высотные дома Киева, Харькова, Сум, Херсона, Николаева, Чернигова! Как сжигаются до тла города и села. Как умирают невинные дети. Господи, сколько беды причинила Россия нашей Украине!

Мы никогда этого не забудем и не простим! Россия – вы изверги, террористы, убийцы! Вам обязательно все вернется!

Я, как и вся страна, пытаюсь "собраться" и понять, как я могу хоть немного стать полезной. Решила не сидеть круглосуточно в новостях, а налепить вареников и раздать тем, кто сегодня вынужден покинуть свои дома.

Друзья, держимся! Наш народ единственный сегодня как никогда. Наша Украина обязательно устоит! Все будет хорошо.