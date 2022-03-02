Российская пропаганда продолжает распространять фейки и не говорит правду о ситуации, которая сейчас происходит в Украине. Тина Кароль создала центр, который направлен на то, чтобы донести до мирового сообщества правду войны, которая прямо сейчас происходит на территории нашего государства. А также вышла на антивоенный митинг в Варшаве, где спела.

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Тина Кароль вышла на митинг в Варшаве

"Я буду бороться за правду, чтобы в каждом городе мира звучал гимн Украины! Как символ свободы и несокрушимости духа", – подчеркнула Кароль.

24 февраля Россия цинично обстреляла украинские города и ворвалась на территорию Украины. Тогда война пришла в каждый украинский дом.

26 февраля прошла серия взрывов в жилых кварталах Киева. Тогда произошли взрывы и у дома Тина Кароль. Она приняла решение защищать страну самым дорогим – голосом.

Я обещаю донести истину тем, кто не знает этой правды. Голос ума, голос свободы будет звучать ради украинской победы,

– написала Кароль.

Тина создала Международный центр информационного сопротивления со штаб-квартирой в Варшаве. Там она вместе с единомышленниками круглосуточно работает над тем, чтобы донести до простых людей во всем мире реальную картину происходящего на территории Украины. Особое внимание обращают на русскоязычную аудиторию из России, Белоруссии, Армении, Казахстана. Там распространена пропаганда, но люди должны знать правду. Зло должно быть наказано.

Тина Кароль на антивоенном митинге в Варшаве: смотрите видео онлайн

Перед вторжением России в Украину Тина Кароль пошла молиться в монастырь, где и осталась. Она призвала прекратить войну, которая не нужна никому. После циничных обстрелов украинских городов артистка обратилась к Путину и подчеркнула, что испепелит его.

Украинские и мировые звезды призывают людей не молчать. На гибель в Украину приезжают тысячи русских солдат. Они или бессмысленно гибнут, или сдаются в плен, чтобы потом вернуться домой, к родным. Россияне на нашей земле – оккупанты, а украинцы до последнего будут защищать каждый сантимент Родины.