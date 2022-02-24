Весь шоу-биз массово реагирует на войну России с Украиной, которую развернул Кремль. Пока одни знаменитости призывают фанов из страны-агрессора не молчать и выходить на протесты, Тина Кароль обращается к Богу. Певица уже неделю молится в женском монастыре, правда, не рассекречивает в каком.

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Тина Кароль ушла в монастырь

Я нахожусь в женском монастыре – предчувствовала боль и пошла молиться еще неделю назад. Та осталась, наверное, надолго. Пусть мой голос и пение пригодятся в молитве за вас и за мир. Любимая Украина,

– написала Тина Кароль.

Тина Кароль в женском монастыре / Фото и видео из инстаграма певицы

Вероятно, в монастырь Тина Кароль ушла сразу после музыкальной премии Михаила Поплавского "Украинская песня года", ведь семь дней, с 18 февраля, не публиковала заметки в інстаграмі.

Все без исключения фолловеры Тины Кароль верят в победу Украины в захватнической войне с Россией:

"Все будет хорошо. У нас сильная армия. Боже, дай нам всем силы";

"Молимся всей страной";

"Надеемся на лучшее";

"Плачу, мы за мир";

"Мы все за мир во всем мире";

"Держимся, верю в наше войско";

"Верим, что будет мир, и мы снова будем петь в унисон".