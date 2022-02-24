Весь шоу-биз массово реагирует на войну России с Украиной, которую развернул Кремль. Пока одни знаменитости призывают фанов из страны-агрессора не молчать и выходить на протесты, Тина Кароль обращается к Богу. Певица уже неделю молится в женском монастыре, правда, не рассекречивает в каком.
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Тина Кароль ушла в монастырь
Я нахожусь в женском монастыре – предчувствовала боль и пошла молиться еще неделю назад. Та осталась, наверное, надолго. Пусть мой голос и пение пригодятся в молитве за вас и за мир. Любимая Украина,
– написала Тина Кароль.
Тина Кароль в женском монастыре / Фото и видео из инстаграма певицы
Все без исключения фолловеры Тины Кароль верят в победу Украины в захватнической войне с Россией:
- "Все будет хорошо. У нас сильная армия. Боже, дай нам всем силы";
- "Молимся всей страной";
- "Надеемся на лучшее";
- "Плачу, мы за мир";
- "Мы все за мир во всем мире";
- "Держимся, верю в наше войско";
- "Верим, что будет мир, и мы снова будем петь в унисон".