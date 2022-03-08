На Мальдивах Иванна Онуфрийчук праздновала годовщину свадьбы с мужем-казахом Алмазом. На райский курорт они взяли с собой всю семью украинки, но отдых оборвала война в Украине. Звезда забрала родню к любимому в Швейцарию и стала всячески помогать Родине из-за границы – передавать вещи, еду, одежду и выходить на митинги с желто-синими флагами.

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Иванна Онуфрийчук митингует в Швейцарии

Швейцарцы устроили ходу в поддержку Украины в Женеве. Во главе колонны шла Иванна Онуфрийчук с сестрами. Она скандировала "Слава Украине" с желто-синим флагом, а девушки несли плакат с надписью "Мы хотим мира. Слава Украине". На других написали – "Остановите войну", "Нет войне", "Они убьют нас всех и скажут, что невиновны ".

Собирать ежедневно гуманитарную помощь и ездить на митинги в поддержку родной страны – таково мое настоящее… Не о такой реальности мы все мечтали, но я верю, что скоро все это закончится и над Украиной будет мирное и светлое небо,

– высказалась Иванна Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук на митинге в Женеве: фото и видео

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К слову, на днях обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях митинговала в Париже . Она вышла на центральную площадь Франции в сине-желтом наряде и подняла плакат "Я не хочу 8 марта – Женского праздника! Я хочу день победы". До этого модель призвала к миру на Крещатике в центре Киева.

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Полный текст публикации Иванны Онуфрийчук:

Собирать ежедневно гуманитарную помощь и ездить на митинги в поддержку родной страны – таково мое настоящее… В то время как родные украинцы вынуждены прятаться от обстрелов и взрывов в холодных подвалах, без еды, воды и света.

Совершенно не выпускаю из рук телефон. Мое сердце разрывается на миллионы кусочков каждый раз, когда вижу новости. Не о такой реальности мы все мечтали, но я верю, что скоро все это закончится и над Украиной будет мирное и светлое небо.