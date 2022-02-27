С начала российского вторжения в Украину столица подвергается обстрелам со стороны агрессора. Многодетная звездная семья Решетников приняла решение уехать из Киева.
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Решетники переехали из Киева
О выезде из столицы сообщила жена телеведущего. Семья переехала на Западную Украину. Их дорога была долгой из-за постоянных проверок и очередей на заправках.
20 часов в пути и мы на месте. КПП на каждом шагу, ребята наши укрепляются, куча техники по дороге, бомбардировщики над головой летают. Единственное, что пробки были сильные и очереди на заправках,
– рассказала звездная жена.
Кристина Решетник также показала фото с мамой.
"С мамой так хорошо. Мы вырвались из того ада и теперь рядом с родителями! Принимаем людей из Киева, помогаем с эвакуацией и очень надеемся, что скоро мы сможем вернуться в наши дома. С такой армией, как у нас, я в этом уверена", – написала она.
Решетники переехали из Киева / Фото из инстаграм-сторис
Решетники переехали из Киева / Фото из инстаграм-сторис
Кристина Решетник с мамой / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Накануне Сергей Бабкин вместе с женой и семьей переехал из Харькова. Теперь звездная семья живет в Днепре с родственниками.
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