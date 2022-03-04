Певец Макс Барских, последние 8 лет активно гастролировавший Россией, на фоне войны в Украине назвал ее дырявой и заявил, что ни он, ни другие мировые звезды никогда туда не приедут. Его обращение разозлило рэпера Тимати, поэтому он устроил публичные разборки в инстаграмме .

Читайте также Потап и Макс Барских начали получать угрозы от россиян: "Говорящий правду голос слышат"

Тимати "наехал" на Макса Барских из-за правды

Ты ничего не перепутал, пет*шара ? Ты не перепутал кто на самом деле здесь дырявый? Ты забыл, из чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России?

– сорвался Тимати на Макса Барских.

"Рано или поздно все это закончится, и мы с тобой обязательно увидимся, ведь земля круглая. И я обязательно при встрече покажу тебе, кто действительно дырявый", – добавил рэпер, которого Путин называл "доверенным лицом".

Тимати агрессивно обратился к Максу Барскому: смотрите видео онлайн

Немного о гастролерах За себя не ручаюсь, – Осадчая разгромила Антона Лирника, который с уважением обратился к Путину

Как Потап пригрозил Тимати

"Привет я хочу передать Тимати, который обратился к Максу Барских. У вас такая тема, выбирать слабее. Макс, по сравнению с тобой, не такой накачанный чувак. Выбирать слабее и оскорблять их . Ты знаешь, Тимати, у тебя был шанс выйти в мир с сообщением совсем другого содержания, но ты, наверное, не смотришь и не знаешь, что происходит в Украине, и почему-то наехал на Макса, действительно рассказывающего правду. Так вот знай, когда мы встретимся, а я думаю, ты точно выживешь, рядом с Максом будут стоять такие, как я. Так что увидимся . А мы увидимся, потому что Украина победит", – пригрозил Потап.

Кроме того, он посоветовал Тимати обратиться к своей маме Симоне Юнусовой. Потап назвал ее умной женщиной, которая расскажет ему правду о войне на Украине.