Знаменитая телеведущая Опра Уинфри не скрывала, что уже давно намеревалась взять интервью у самой популярной королевской четы. Однако, была удивлена, что оно получится столь откровенным.

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Опра Уинфри об интервью с Меган и Гарри

Звезда рассказала, что не общалась с парой накануне интервью. Только переписывалась с ними перед самой съемкой.

Я долго готовилась к этой встрече. Всякий раз, когда я беру интервью у кого-то по поводу чего-то важного, я разговариваю с ними заранее. Нам не удалось встретиться с Меган и Гарри заранее, но я написала им и сказала, что для меня важно,

– сообщила Уинфри.

Опра сказала, что хотела узнать о намерениях Меган и принца Гарри, чтобы определить общую цель: "Нашим общим намерением было рассказать правду. Они хотели поделиться своей историей и сделать это таким образом, чтобы все было максимально честно".

Вместе с тем, журналистка признала, что "была шокирована", когда Меган начала говорить о цвете кожи сына Арчи и заявила о проявлениях расизма в королевской семье.

Я такая: "Что? Ты туда идешь? Если идешь, то иди тогда до конца",

– вспомнила свои мысли ведущая.

"Я умею задавать вопросы, мы все знаем, как делать свою работу, но что делать интервью сильным, так это когда у вас есть кто-то еще, кто готов быть таким же открытым, таким же уязвимым, таким же правдивым, как они", – подчеркнула Опра Уинфри.

Заметим, многие тезисы из интервью Меган Маркл и принца Гарри являются очень противоречивыми. В частности, в паре не было на самом деле тайной свадьбы, о которой говорила Маркл, слова принцессы Анны об Арчи могли потрактоваться супругами неправильно. Ведущий Пирс Морган убежден, что пара 17 раз солгала.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри: главные тезисы