Знаменита телеведуча Опра Вінфрі не приховувала, що вже давно мала намір взяти інтерв'ю в найпопулярнішого королівського подружжя. Однак була здивована, що воно вийде настільки відвертим.

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Опра Вінфрі про інтерв'ю з Меган і Гаррі

Зірка розповіла, що не спілкувалась з парою напередодні інтерв'ю. Лише листувалась із ними перед самою зйомкою.

Я довго готувалася до цієї зустрічі. Всякий раз, коли я беру інтерв'ю у когось з приводу чогось важливого, я розмовляю з ними заздалегідь. Нам не вдалося зустрітися з Меган і Гаррі заздалегідь, але я написала їм і сказала, що для мене важливо,

– повідомила Вінфрі.

Опра зауважила, що хотіла дізнатися про наміри Меган та принца Гаррі, щоб визначити спільну мету: "Нашим спільним наміром було розповісти правду. Вони хотіли поділитися своєю історією і зробити це таким чином, щоб все було максимально чесно".

З усім тим, журналістка визнала, що "була шокована", коли Меган почала говорити про колір шкіри сина Арчі й заявила про прояви расизму в королівській родині.

Я така: "Що? Ти туди йдеш? Якщо йдеш, то йди тоді до кінця",

– пригадала свої думки ведуча.

"Я вмію ставити запитання, ми всі знаємо, як робити свою роботу, але що робить інтерв'ю сильним, так це коли у вас є хтось ще, хто готовий бути таким же відкритим, таким же вразливим, таким же правдивим, як вони", – наголосила Опра Вінфрі.

Зазначимо, багато тез з інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі є дуже суперечливими. Зокрема, у пари не було насправді таємного весілля, про яке говорила Маркл, слова принцеси Анни про Арчі могли потрактуватися подружжям неправильно. Ведучий Пірс Морган переконаний, що пара 17 разів збрехала.

Інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі: головні тези