В интервью Опре Уинфри Меган Маркл заявила, что один из членов королевской семьи обсуждал тон кожи Арчи. СМИ заявили, что это могла быть принцесса Анна. Однако ее слова Меган интерпретировала неправильно.

После того, как Меган Маркл обвинила британскую королевскую семью в расизме, в сети появилось множество предположений по поводу того, кто бы мог обсуждать цвет кожи Арчи еще до его рождения. Королевский эксперт и биограф Колин Кэмпбелл заявила, что разговор шел о дочери Елизаветы II – принцессе Анне.

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Действительно ли принцесса Анна расистка

Эксперт призналась, что Меган Маркл действительно говорила о принцессе Анне. Однако на ее месте было не совсем правильно обвинять ее в расизме. По мнению Колин Кэмпбелл, жена принца Гарри неправильно все поняла.

По словам биографа, принцесса Анна действительно обсуждала маленького Арчи. Впрочем, она имела в виду не столько цвет кожи мальчика, как то, что его рождение может иметь "катастрофические последствия" как для супругов, так и для всей монаршей семьи.

"Гарри решил, что в тонком намеке Анны на культуру в целом речь идет именно о цвете кожи. У принцессы Анны же были опасения по поводу катастрофических последствий того, что кто-то новый с точки зрения характера и ненадлежащего воспитания войдет в их семью. По ее мнению, это могло вызвать проблемы как для всей королевской семьи, так и для любого ребенка, рожденного парой. Принцесса Анна была справедливо встревожена вовсе не из-за цвета кожи Меган, а из-за ее нежелания и неспособности уважать чужие традиции и культурные различия", – убеждена Колин.

Также Кэмпбелл добавила, что принцесса Анна была одной из тех родственниц принца Гарри, которая отговаривала племянника от бракосочетания с "этой девушкой".

Если то, что сказала Колин Кэмпбелл, является правдой, то Меган Маркл дважды исказила события и неправильно их интерпретировала или, вероятно, просто соврала. Впервые – жена Гарри заявляла о тайной свадьбе, которой в действительности не было.

Расизм в королевской семье