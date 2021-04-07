В сети появились новые подробности скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри. Ведущий Пирс Морган заявил, что пара в своих высказываниях солгала 17 раз, но о чем именно, не указал.

Телеведущий Пирс Морган уже не первый раз гневно высказывается в адрес Меган Маркл. После выхода интервью с Опрой Уинфри мужчина раскритиковал жену принца Гарри за заявление о самоубийстве, после чего Меган подала жалобу на него. Морган написал заявление на увольнение, однако не прекращает обнародовать свои мысли.

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Ложь Меган Маркл и принца Гарри

В новом интервью Морган обозвал британского принца "плаксивым ребенком". Также он заявил, что Меган сильно ошибается в своих словах. В разговоре супругов с Опрой Уинфри ведущий обнаружил 17 несоответствий в их словах и добавил, что пара навсегда потеряла его доверие.

17 различных утверждений, прозвучавших в интервью, оказались либо полностью ложными, либо сильно преувеличенными, либо не имеющими доказательств. Не понимаю, почему я должен верить людям, которые не говорят правду,

– подчеркнул Пирс.

Однако 56-летний мужчина не уточнил, о чем именно солгали или же преувеличили возлюбленные. По словам Моргана, он был знаком с матерью принцев Уильяма и Гарри – принцессой Дианой. Пирс убежден, что она бы ужаснулась, если бы узнала о раздоре между сыновьями.

Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл