Солгали 17 раз: новые подробности интервью Меган Маркл и принца Гарри
В сети появились новые подробности скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри. Ведущий Пирс Морган заявил, что пара в своих высказываниях солгала 17 раз, но о чем именно, не указал.
Источник:The Daily Mail
Телеведущий Пирс Морган уже не первый раз гневно высказывается в адрес Меган Маркл. После выхода интервью с Опрой Уинфри мужчина раскритиковал жену принца Гарри за заявление о самоубийстве, после чего Меган подала жалобу на него. Морган написал заявление на увольнение, однако не прекращает обнародовать свои мысли.
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Ложь Меган Маркл и принца Гарри
В новом интервью Морган обозвал британского принца "плаксивым ребенком". Также он заявил, что Меган сильно ошибается в своих словах. В разговоре супругов с Опрой Уинфри ведущий обнаружил 17 несоответствий в их словах и добавил, что пара навсегда потеряла его доверие.
17 различных утверждений, прозвучавших в интервью, оказались либо полностью ложными, либо сильно преувеличенными, либо не имеющими доказательств. Не понимаю, почему я должен верить людям, которые не говорят правду,
– подчеркнул Пирс.
Однако 56-летний мужчина не уточнил, о чем именно солгали или же преувеличили возлюбленные. По словам Моргана, он был знаком с матерью принцев Уильяма и Гарри – принцессой Дианой. Пирс убежден, что она бы ужаснулась, если бы узнала о раздоре между сыновьями.
Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл
- Меган рассказала о тайной свадьбе с Гарри. По ее словам, церемония прошла за 3 дня до роскошного королевского празднования, за которым наблюдал весь мир.
- Жена принца Гарри заявила, что Кейт Миддлтон довела ее до слез накануне свадьбы.
- Маркл заявила, что монархи заставляли ее воздерживаться от публичных выступлений и сами распространяли ложную информацию о ней.
- Меган, когда была членом королевской семьи, часто думала о самоубийстве. Тогда ее нельзя было оставлять в одиночестве.
- Во время первой беременности Меган Маркл сообщили, что сын не будет иметь титула принца и охраны. Также во дворце обсуждали, насколько темной будет его кожа.
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