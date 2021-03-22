В резонансном интервью Опре Уинфри Меган Маркл заявила, что за три дня до грандиозной свадьбы у них с Гарри была тайная церемония, на которой и зарегистрировали брак. Однако в свидетельстве о браке указана дата свадьбы в Виндзорском замке – 19 мая 2018 года.

Главное регистрационное бюро Великобритании и стран Содружества предоставило изданию The Sun копию свидетельства о браке принца Гарри и Меган Маркл. Официальный документ подтверждает, что пара действительно поженилась в день зрелищной королевской свадьбы, за которой наблюдал весь мир.

Стоит знать Состоялось на 3 дня раньше, – Меган Маркл рассказала о тайной свадьбе с принцем Гарри

Как уверен Стивен Бортон – чиновник, оформлял специальную лицензию на брак, Меган Маркл "явно что-то напутала". Ведь он помог влюбленным оформить документ, который впоследствии позволил заключить брак в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Мне очень жаль, но Меган явно озадачена и дезинформирована. Они не поженились тремя днями ранее на глазах у архиепископа Кентерберийского. То, что произошло 19 мая 2018 года на глазах миллионов людей по всему миру, было официальной свадьбой, признанной Англиканской церковью и законом,

– говорится в источнике.

Мистер Бортон предполагает, что на заднем дворе своего дома Гарри и Меган обменялись "простыми клятвами, которые, возможно, написали сами, как это сейчас модно". Он называет это "просто репетицией".



Свидетельство о браке принца Гарри и Меган Маркл / Фото The Sun

Он добавил, что пара не могла официально стать мужем и женой на территории Фрогмор-хауса, поскольку это "несанкционированное место и там не было достаточно свидетелей". Итак, копия официального свидетельства о свадьбе подтверждает, что фактическая церемония состоялась 19 мая 2018 года в Виндзоре, а свидетелями стали принц Чарльз и мама Меган Дория Регланд.



Таинство бракосочетания Меган и Гарри 19 мая 2018 года с Архиепископ Кентеберийским / Фото Getty Images

Добавим, ранее священник англиканской церкви также опроверг тайную свадьбу Меган Маркл. Марк Эдварс уверен, что это был всего лишь частный разговор, а не таинство бракосочетания. Сам архиепископ Кентерберийский от комментариев отказался.