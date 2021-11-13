Наконец свобода: Бритни Спирс официально освободили от опекунства отца

Суд в Лос-Анджелесе официально постановил: отстранить Джеймса Спирса от должности опекуна над дочерью и американской певицей Бритни Спирс. Артистка уже поблагодарила поклонников за поддержку.

Бритни Спирс – свободна

12 ноября в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, состоялось окончательное заседание суда по опекунству над известной артисткой Бритни Спирс. Суд принял решение отстранить отца звезды, Джеймса Спирса, от опекунства.

К слову Отец Бритни Спирс попросил суд немедленно освободить его от опеки

Судья Бренда Пенни прекратила опекунство над исполнительницей. В то же время контроль за финансами знаменитости был передан профессиональному аудитору. Об этом просила сама Бритни и ее адвокат, Мэтью Розенгарт.

Как отреагировала Бритни Спирс

На странице в инстаграме артистка прокомментировала освобождение от опекунства. Она поблагодарила фанатов, которые поддерживали ее, а после заседания суда устроили настоящий праздник на улице.

Боже мой, я так люблю своих фанатов, это безумие! Думаю, я буду плакать до конца дня! Это лучший день в моей жизни. Слава Господу,

– написала Бритни Спирс

Важно Движение #FreeBritneySpears: что не так с опекунством над певицей

Что известно об опекунстве над певицей