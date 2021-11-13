Наконец свобода: Бритни Спирс официально освободили от опекунства отца
Источник:BBC
Суд в Лос-Анджелесе официально постановил: отстранить Джеймса Спирса от должности опекуна над дочерью и американской певицей Бритни Спирс. Артистка уже поблагодарила поклонников за поддержку.
Бритни Спирс – свободна
12 ноября в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, состоялось окончательное заседание суда по опекунству над известной артисткой Бритни Спирс. Суд принял решение отстранить отца звезды, Джеймса Спирса, от опекунства.
К слову Отец Бритни Спирс попросил суд немедленно освободить его от опеки
Судья Бренда Пенни прекратила опекунство над исполнительницей. В то же время контроль за финансами знаменитости был передан профессиональному аудитору. Об этом просила сама Бритни и ее адвокат, Мэтью Розенгарт.
Как отреагировала Бритни Спирс
На странице в инстаграме артистка прокомментировала освобождение от опекунства. Она поблагодарила фанатов, которые поддерживали ее, а после заседания суда устроили настоящий праздник на улице.
Боже мой, я так люблю своих фанатов, это безумие! Думаю, я буду плакать до конца дня! Это лучший день в моей жизни. Слава Господу,
– написала Бритни Спирс
Важно Движение #FreeBritneySpears: что не так с опекунством над певицей
Что известно об опекунстве над певицей
- 13 лет Бритни Спирс находилась под опекой своего отца. В 2008 году Джейми назначили опекуном на пол года, а затем – на неопределенный срок.
- В течение последних лет активизировалось движение FreeBritneySpears, которое выступало против опекунства. Поклонники подозревали, что за должностью опекуна скрываются значительные ограничения. Кое-что из их предположений было правдой: звезда не могла сходить сама в кофейню, покидать дом, голосовать, водить машину, делать покупки без присмотра.
- Выход документальных фильмов о Бритни Спирс, поддержка фанатов, вероятно, спровоцировало то, что знаменитость стала требовать изменить опекуна.
- В июне она впервые самостоятельно прибыла в суд и выступила с шокирующей речью о том, как опекунство отца на нее повлияло. Артистка призналась, что не может рожать без разрешения Джейми. Исполнительница получила огромную поддержку среди знаменитостей. На ее сторону встали Джастин Тимберлейк, Кевин Федерлайн, Кристина Агилера.
- Через некоторое время состоялось еще одно заседание, на котором суд отказался лишить Бритни Спирс опекунства. После этого один из ее адвокатов ушел в отставку, а менеджер – уволился. Звезда наняла нового адвоката, который пообещал, что будет действовать быстро и агрессивно.
- В августе стало известно, что Джеймс Спирс впервые за 13 лет отказался от опекунства над дочерью, и его адвокаты готовят соответствующие документы для подачи в суд. После этого суд решил, что опекунство действительно не нужно для Бритни.
- После запроса об отказе от опекунства Бритни Спирс объявила о помолвке с Сэмом Асгари – пара встречалась 5 лет. Они уже готовятся к свадьбе.