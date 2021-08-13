Бритни Спирс уже неоднократно пыталась отказаться от опекунства отца, но все было безрезультатно. Теперь у 39-летней исполнительницы наконец появился шанс стать свободной.

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Отец Бритни Спирс отказывается от опекунства

Адвокат Джейми Спирса заявил, что он не видит оснований для снятия опекунства, однако считает, что публичная борьба с дочкой будет не в ее интересах. Поэтому мужчина решил передать это право другому человеку.

Независимо от формального статуса, мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс. Он всегда будет безоговорочно любить ее и заботиться о ее интересах,

– говорится в документах.

Адвокаты исполнительницы уже отреагировали на такое решение ее отца. Они рады, что он наконец признал, что должен отступить.

Реакция Бритни Спирс

Артистка очень рада такому заявлению отца. На личной инстаграм-странице она опубликовала сообщение, в котором подчеркнула: "Мы на шаг ближе к нашей свободе!".

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