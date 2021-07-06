Известно, что менеджер сотрудничал с Бритни Спирс 25 лет. Но последние 2,5 года Ларри не общался с артисткой (с тех пор, когда она объявила, что берет перерыв в выступлениях), поэтому когда услышал, что его подопечная уходит со сцены, он решил уволиться.
Важно знать Движение #FreeBritneySpears: что не так с опекунством над певицей
Бритни Спирс уходит со сцены
Свое официальное письмо он оставил отцу певицы Джейми Спирсу и Джоди Монтгомери, которая временно исполняет обязанности ее опекуна.
"Я узнал, что Бритни объявила о своем намерении официально уйти в отставку. Как ее менеджер, я считаю, что в лучших интересах Бритни уйти из ее команды, поскольку мои профессиональные услуги больше не нужны", – говорится в сообщении Рудольфа.
Как вы знаете, я никогда не имел отношения к опеке над ней, поэтому я не знаю многих деталей. Сначала я был нанят по просьбе Бритни, чтобы помогать ей в ее карьере. И как менеджер я считаю, что в интересах Бритни мне лучше будет уйти из ее команды, поскольку в моих профессиональных услугах больше нет нужды. Пожалуйста, примите это письмо как официальную отставку,
– заявил мужчина.
Ларри Рудольф добавил, что готов на дальнейшее сотрудничество с женщиной, если она сама этого захочет. Но оглядываясь на 25 лет, которые он был рядом с ней, Ларри заявил, что гордится результатом работы с исполнительницей. Он желает ей всего наилучшего.
Почему Бритни завершает карьеру
- Вероятно, причиной является огласка скандала относительно опекунства отца Бритни Спирс – Джеймса Спирса. 23 июня артистка впервые за 13 лет его опекунства выступила в суде и заявила, что не имела доступа к свободному ведению концертной деятельности, а свои выступления она давала под давлением команды отца. Ранее она уже заявляла, что не вернется на сцену, пока отец будет оставаться ее опекуном.
- Возможно, ее очередное заявление об уходе со сцены все же будет правдивым и она сможет хотя бы частично быть независимой в своих действиях. Впрочем, суд не снял опекунства с отца, несмотря на заявления звезды о запрете жениться, рожать детей и свободно распоряжаться финансами.
- Отметим, что перед оглашением приговора суда по опекунству Бритни Спирс обращалась в Службу спасения. Она заявляла, что является жертвой жестокого обращения опекунов.