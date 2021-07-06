Известно, что менеджер сотрудничал с Бритни Спирс 25 лет. Но последние 2,5 года Ларри не общался с артисткой (с тех пор, когда она объявила, что берет перерыв в выступлениях), поэтому когда услышал, что его подопечная уходит со сцены, он решил уволиться.

Важно знать Движение #FreeBritneySpears: что не так с опекунством над певицей

Бритни Спирс уходит со сцены

Свое официальное письмо он оставил отцу певицы Джейми Спирсу и Джоди Монтгомери, которая временно исполняет обязанности ее опекуна.

"Я узнал, что Бритни объявила о своем намерении официально уйти в отставку. Как ее менеджер, я считаю, что в лучших интересах Бритни уйти из ее команды, поскольку мои профессиональные услуги больше не нужны", – говорится в сообщении Рудольфа.

Как вы знаете, я никогда не имел отношения к опеке над ней, поэтому я не знаю многих деталей. Сначала я был нанят по просьбе Бритни, чтобы помогать ей в ее карьере. И как менеджер я считаю, что в интересах Бритни мне лучше будет уйти из ее команды, поскольку в моих профессиональных услугах больше нет нужды. Пожалуйста, примите это письмо как официальную отставку,

– заявил мужчина.

Ларри Рудольф добавил, что готов на дальнейшее сотрудничество с женщиной, если она сама этого захочет. Но оглядываясь на 25 лет, которые он был рядом с ней, Ларри заявил, что гордится результатом работы с исполнительницей. Он желает ей всего наилучшего.

Почему Бритни завершает карьеру