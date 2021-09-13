Под видео Бритни Спирс, на котором она хвастается кольцом с огромным драгоценным камнем, десятки пользователей инстаграм посоветовали ей подписать брачный контракт. Все потому, что поклонники волнуются за миллионные состояния артистки, на которые якобы посягает 27-летний Сэм Асгари.

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Такого мнения придерживается даже оскароносная американская актриса Октавия Спенсер. В комментариях она написала: "Заставь его подписать брачный контракт". Ее совет оценили 30 тысячами лайков.

Следовательно, жених Бритни Спирс отреагировал на оскорбительные слухи в личном инстаграм-профиле. Он пошутил, что брачный контракт нужен скорее ему, чтобы любимая не отобрала у него авто и брендовую обувь.

Спасибо всем, кто беспокоится о брачном контракте. Конечно, мы подпишем брачный договор, чтобы защитить мой джип и коллекцию обуви на случай, если она однажды бросит меня,

– с юмором написал Сэм Асгари.



Реакция жениха Бритни Спирс на слухи / Фото из инстаграм-сторис Сэма Асгари

Напомним, слухи о замужестве Бритни Спирс появились еще в июле, когда звезду увидели с массивным кольцом на безымянном пальце.

Отметим, помолвка Бритни Спирс и Сэма Асгари стала возможной лишь после того, как отец певицы направил в суд документы об отказе от 13-летнего опекунства.

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