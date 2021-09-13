Под видео Бритни Спирс, на котором она хвастается кольцом с огромным драгоценным камнем, десятки пользователей инстаграм посоветовали ей подписать брачный контракт. Все потому, что поклонники волнуются за миллионные состояния артистки, на которые якобы посягает 27-летний Сэм Асгари.
Не пропустите Бритни Спирсвіходит замж за бойфренда после скандала с опекунством отца: эмоциональное видео
Такого мнения придерживается даже оскароносная американская актриса Октавия Спенсер. В комментариях она написала: "Заставь его подписать брачный контракт". Ее совет оценили 30 тысячами лайков.
Следовательно, жених Бритни Спирс отреагировал на оскорбительные слухи в личном инстаграм-профиле. Он пошутил, что брачный контракт нужен скорее ему, чтобы любимая не отобрала у него авто и брендовую обувь.
Спасибо всем, кто беспокоится о брачном контракте. Конечно, мы подпишем брачный договор, чтобы защитить мой джип и коллекцию обуви на случай, если она однажды бросит меня,
– с юмором написал Сэм Асгари.
Реакция жениха Бритни Спирс на слухи / Фото из инстаграм-сторис Сэма Асгари
Отметим, помолвка Бритни Спирс и Сэма Асгари стала возможной лишь после того, как отец певицы направил в суд документы об отказе от 13-летнего опекунства.
Много лет Джеймс Спирс контролировал жизнь Бритни "на сто тысяч процентов":
- он запрещал дочери выходить замуж и удалять противозачаточную спираль, чтобы забеременеть;
- отец артистки заставлял ее принимать препарат от биполярного расстройства;
- мужчина нарочно давал Бритни Спирс слишком большие дозы лекарств, чтобы та не могла разговаривать и вела себя будто навеселе;
- последние 13 лет Джеймс контролировал все состояние дочери – более 2,7 миллиона долларов наличными и 56 миллионов долларов безналичными активами.