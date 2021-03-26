У Американской певицы Бритни Спирс с 2008 года неизменный опекун – ее отец Джеймс. Уже не впервые она просит у суда передать постоянное право опекунства над ней, на этот раз – помощнице своего отца.

Просьбу в суд представил адвокат Бритни Спирс. Звезда настаивает, чтобы ей навсегда сменили опекуна – с отца Джеймса на Джоди Монтгомери – женщину, которая присматривала за Бритни с 2019 года.

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Известно, что опекунство над Бритни Спирс разделено на 2 части:

по состоянию ее здоровья и благосостоянию;

за ее карьерой и финансами.

Раньше все контролировал Джейми Спирс, но теперь он ведет надзор только за финансами певицы, другую сферу опекунства он еще в 2019 году передал Монтгомери якобы из-за состояния своего здоровья.

Джоди Монтгомери может стать новым опекуном Бритни Спирс / Фото Biography Daily

Когда часть опекунства перешла к женщине, та могла нанимать для Бритни охрану, контролировать то, кто может ее посещать, а также полный доступ к ее медицинской документации. Такой подход понравился певице и поэтому она просит передать Джоди еще контроль над собственными финансами.

В издании Hollywood Life отмечают, что помощница Джеймса Спирса является опытным опекуном, поскольку помогает вместе с мужем в решении подобных вопросов другим семьям. Она имеет доверительную фирму в Южной Калифорнии, которая помогает с различными бытовыми вопросами в сфере финансов.

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