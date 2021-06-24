Известно, что Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс встречались с 1997 по 2002 год. Уже через 6 лет, в 2008-м, Бритни сбежит из психиатрического диспансера, а ее отец станет опекуном. 23 июня Бритни впервые за долгое время выступила в суде против Джеймса Спирса и заявила, что он запрещал ей рожать детей, жениться и заставлял принимать литий.

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Реакция Джастина Тимберлейка

Поддержку бывший возлюбленной исполнитель выразил в своем твиттере.

После всего, что мы сегодня увидели, мы должны поддержать Бритни в это непростое время. Несмотря на все, что было в прошлом, хорошее и плохое, и не важно, как давно это было... Все, что сейчас с ней происходит, – это неправильно,

– заявил Джастин.

"Никого и никогда нельзя удерживать против их воли, никто не должен просит разрешения на доступ ко всему, над чем он усердно работал... Мы с Джесс (Джессика Бил, жена, – Showbiz 24) посылаем любовь и поддержку Бритни. Надеемся, что суд и ее семья примут правильное решение и дадут ей возможность жить так, как она хочет", – добавил исполнитель.

Мужчина в публикациях намекнул на слухи о том, что Джеймс Спирс контролирует все финансы женщины, которые она зарабатывала благодаря концертам, а также контролировал ее работу.



Джастин Тимберлейк поддержал Бритни Спирс / Скриншот из твитера певца

Что известно об опекунстве отца Бритни Спирс