Хотя Кевин Федерлайн был не многословным, но он не сдержался и прокомментировал откровенные заявления певицы. Известно, что 23 июня Бритни Спирс впервые за 13 лет выступила против своего отца в суде.

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Все, чего я хочу для Бритни – это чтобы она была счастлива и здорова,

– лаконично прокомментировал Кевин.

Впрочем, самую большую реакцию на скандал с Бритни и ее отцом оставил адвокат Федерлайна – Марк Винсент Каплан.

"Кевин ее во всем поддерживает. Эта ситуация на ней пагубно сказалась и задела ее душевное состояние. Поэтому он хочет, чтобы Спирс жила в здоровой атмосфере, а у детей была возможность ее посещать", – отметил адвокат и от себя добавил, что его клиент Федерлайн старается держаться подальше от скандала.

Стоит добавить, что после выступления Бритни в суде, ее поддержал бывший бойфренд Джастин Тимберлейк, коллега Кристина Агилера и сестра Джейми Линн Спирс.

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