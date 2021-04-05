Знаменитая американская певица Мэрайя Кэри пополнила ряды звезд, которые вакцинировались от коронавируса. Артистка поделилась видео, где продемонстрировала весь процесс.

Известная 51-летняя американская певица Мэрайя Кэри вакцинировалась от коронавируса. Звезда сообщила об этом на своей странице в инстаграме, обнародовав видео всего процесса.

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Мэрайя Кэри сделала прививку от COVID-19

Артистка во время процедуры сняла видеоролик. Певица призналась, что немного нервничает. Она сильно сжала руку, однако врач попросила ее расслабиться.

Я снимаю, вот в чем проблема, я в своей съемочной позиции,

– с юмором сказала звезда.

Во время укола Мэрайя Кэри закричала, но потом обрадовалась и начала хлопать в ладоши. Она добавила, что только недавно люди смирились с тем, что нужно мыть руки и соблюдать меры безопасности. Но уже сейчас эту проблему, с которой столкнулось общество, можно решить кардинально.

"Побочный эффект вакцины: G6", – написала Мэрайя Кэри под видеороликом.

Звезды, которые получили прививки