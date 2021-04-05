Мэрайя Кэри показала, как делала прививку от коронавируса: видео
Знаменитая американская певица Мэрайя Кэри пополнила ряды звезд, которые вакцинировались от коронавируса. Артистка поделилась видео, где продемонстрировала весь процесс.
Источник:инстаграм Мэрайи Кэри
Известная 51-летняя американская певица Мэрайя Кэри вакцинировалась от коронавируса. Звезда сообщила об этом на своей странице в инстаграме, обнародовав видео всего процесса.
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Мэрайя Кэри сделала прививку от COVID-19
Артистка во время процедуры сняла видеоролик. Певица призналась, что немного нервничает. Она сильно сжала руку, однако врач попросила ее расслабиться.
Я снимаю, вот в чем проблема, я в своей съемочной позиции,
– с юмором сказала звезда.
Во время укола Мэрайя Кэри закричала, но потом обрадовалась и начала хлопать в ладоши. Она добавила, что только недавно люди смирились с тем, что нужно мыть руки и соблюдать меры безопасности. Но уже сейчас эту проблему, с которой столкнулось общество, можно решить кардинально.
"Побочный эффект вакцины: G6", – написала Мэрайя Кэри под видеороликом.
Звезды, которые получили прививки
- 81-летний актер из "Властелина Колец" Иен Маккеллен;
- 83-летний актер Энтони Хопкинс;
- режиссер Оливер Стоун;
- 94-летняя королева Елизавета II и 99-летний принц Филипп;
- 73-летний актер Арнольд Шварценеггер;
- принц Чарльз и герцогиня Камилла;
- 71-летняя модельер Вера Вонг;
- кантри-певица Долли Партон;
- Мишель и Барак Обама;
- актриса Шэрон Стоун;
- актер Райан Рейнольдс.
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