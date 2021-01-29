83-летний Энтони Хопкинс вакцинировался от коронавируса: видео
Британский актер Энтони Хопкинс привился вакциной в собственном автомобиле. Мужчина рад, поскольку изоляция сроком в год теперь закончилась.
Источник: фейсбук Энтони Хопкинса
Свою вакцину мужчина получил в пресвитерианском медицинском центре Лос-Анджелеса.
Интересно Google Maps будет показывать, где можно вакцинироваться от COVID-19
Энтони Хопкинс вакцинировался от COVID-19
Видеодоказательство прививки звезда фильма "Молчание ягнят" обнародовал на своей фейсбук-странице. На нем можно увидеть защитную маску и прозрачный экран. Врач, проводившая вакцинацию в руку мужчине, также была в защитном костюме, маске и перчатках. Укол для прививки сделали в правой руке Хопкинса.
"Свет в конце тоннеля (после года добровольного карантина)", – написал Хопкинс в своей заметке и поблагодарил медиков.
В комментариях фанаты звезды пожелали кумиру здоровья и долгих лет жизни.
Кто еще из звезд вакцинировался от коронавируса?
Одним из первых прививку от коронавируса получил 81-летний британский актер Иэн МакКеллен, сыгравший во "Властелине колец". Вакцинировались также британская королева Елизавета II и ее супруг Филипп. Прививки тоже получили Джо и Джилл Байден, Камала Харрис и другие влиятельные политики. Режиссер Оливер Стоун тоже вакцинировался, правда, российским препаратом "Спутник V". Одним из последних от COVID-19 вакцинировался Арнольд Шварценеггер.
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