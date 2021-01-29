Британский актер Энтони Хопкинс привился вакциной в собственном автомобиле. Мужчина рад, поскольку изоляция сроком в год теперь закончилась.

Источник: фейсбук Энтони Хопкинса

Свою вакцину мужчина получил в пресвитерианском медицинском центре Лос-Анджелеса.

Интересно Google Maps будет показывать, где можно вакцинироваться от COVID-19

Энтони Хопкинс вакцинировался от COVID-19

Видеодоказательство прививки звезда фильма "Молчание ягнят" обнародовал на своей фейсбук-странице. На нем можно увидеть защитную маску и прозрачный экран. Врач, проводившая вакцинацию в руку мужчине, также была в защитном костюме, маске и перчатках. Укол для прививки сделали в правой руке Хопкинса.

"Свет в конце тоннеля (после года добровольного карантина)", – написал Хопкинс в своей заметке и поблагодарил медиков.

В комментариях фанаты звезды пожелали кумиру здоровья и долгих лет жизни.

Кто еще из звезд вакцинировался от коронавируса?

Одним из первых прививку от коронавируса получил 81-летний британский актер Иэн МакКеллен, сыгравший во "Властелине колец". Вакцинировались также британская королева Елизавета II и ее супруг Филипп. Прививки тоже получили Джо и Джилл Байден, Камала Харрис и другие влиятельные политики. Режиссер Оливер Стоун тоже вакцинировался, правда, российским препаратом "Спутник V". Одним из последних от COVID-19 вакцинировался Арнольд Шварценеггер.