Блейк Лайвли вакцинировался от COVID-19 вслед за мужем: фото
Звезда сериала "Сплетницы" американская актриса Блейк Лайвли сделала прививку от коронавируса после того, как вакцинировался ее муж Райан Рейнольдс. Она поделилась фото из больничной палаты.
Источник:Инстаграм Блейк Лайвли
Знаменитая голливудская актриса Блейк Лайвли опубликовала фото на личной странице в Инстаграме. Звезда показала, как ей делали прививку от коронавируса.
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Блейк Лайвли вакцинировалась
Звезда поделилась снимком из палаты. Она предстала перед камерой с улыбкой на лице, очевидно, что была довольна процессом прививки. Блейк Лайвли была одета в полосатую кофточку и синий жакет. Для удобства она собрала волосы в хвост. Также актриса имела защитную маску на лице. Знаменитость не сообщила, какую дозу вакцины получила.
Найдите того, кто будет смотреть на вас так, как я смотрю на героическую медсестру, которая меня вакцинирует,
– подписала фото Блейк Лайвли.
Райан Рейнольдс сделал прививку от COVID-19
- Отметим, в тот самый день от коронавируса вакцинировался муж Блейк Лайвли – Райан Рейнольдс.
- Он так же обнародовал фото, где показал, как прививался.
- Также звезда иронично высказался о теориях заговора относительно влияния 5G на пандемию и чипирование населения.
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