Звезда сериала "Сплетницы" американская актриса Блейк Лайвли сделала прививку от коронавируса после того, как вакцинировался ее муж Райан Рейнольдс. Она поделилась фото из больничной палаты.

Знаменитая голливудская актриса Блейк Лайвли опубликовала фото на личной странице в Инстаграме. Звезда показала, как ей делали прививку от коронавируса.

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Блейк Лайвли вакцинировалась

Звезда поделилась снимком из палаты. Она предстала перед камерой с улыбкой на лице, очевидно, что была довольна процессом прививки. Блейк Лайвли была одета в полосатую кофточку и синий жакет. Для удобства она собрала волосы в хвост. Также актриса имела защитную маску на лице. Знаменитость не сообщила, какую дозу вакцины получила.

Найдите того, кто будет смотреть на вас так, как я смотрю на героическую медсестру, которая меня вакцинирует,

– подписала фото Блейк Лайвли.

Райан Рейнольдс сделал прививку от COVID-19