Американский актер Арнольд Шварценеггер получил прививку от коронавируса. 73-летний актер вакцинировался в Лос-Анджелесе, Калифорния, находясь в машине.

Голливудский актер и звезда фильма "Терминатор" получил вакцину в руку через окно автомобиля. Медсестра в защитных перчатках и маске ввела ему препарат, пока актер находился на переднем пассажирском сидении автомобиля. Он тоже был в медицинской маске.

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"Сегодня был хороший день. Я никогда не был таким счастливым, стоя в очереди", – признался мужчина. "Железный Арни" также призвал всех, кто имеет возможность, "присоединяться к нему" и зарегистрироваться для получения инъекции препаратом от коронавируса.

"Едь со мной, если хочешь жить", – процитировал актер известное выражение из фильма "Терминатор" в своем инстаграме. Видеозапись актера уже получила популярность в сети, а поклонники не сдерживают своего восторга от оригинальности Арнольда.

Напомним, что в прошлом году киноактер пережил операцию на сердце – ему сделали замену аортального клапана. Впрочем, он решил вакцинироваться и продолжает свои ежедневные тренировки для поддержания физической формы.

Кто еще из звезд вакцинировался от коронавируса?

Одним из первых прививку получил 81-летний британский актер Иэн МакКеллен, который сыграл во "Властелине колец". Вакцинировались также британская королева Елизавета II и ее супруг Филипп. Прививки получили и Джо и Джилл Байдены, Камала Харрис и другие влиятельные политики. Режиссер Оливер Стоун тоже вакцинировался, правда, российским препаратом "Спутник V".