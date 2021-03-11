44-й президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель сделали прививки от коронавируса. Супруги вместе с другими бывшими президентами и первыми леди присоединились к продвижению вакцины против COVID-19.

Не только в украинцев, но и у американцев вакцины против коронавируса вызывают боязнь. Если в Украине к прививкам призывают публичные личности, то в США – бывшие президенты и первые леди. Среди них Барак Обама, Джимми Картер, Билл Клинтон и Джордж Буш с женами. Все они стали героями рекламного видео, которое граждане увидят по телевизору на этой неделе.

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Мишель и Барак Обама вакцинировались от коронавируса

О первой прививке от COVID-19 Мишель Обама объявила на личной странице в инстаграме. Она опубликовала фото, сделанное во время процедуры, на котором появилась в белой футболке и с защитной маской на лице. Первая леди объявила, что вакцинировалась с мужем Бараком Обамой и призвала американцев не избегать прививок, как только они станут доступными.

Мы с Бараком, конечно, рады, что сделали это. Это наш лучший шаг, чтобы побороть этот вирус, проявить заботу друг о друге и вернуться к тем вещам, по которым мы скучаем. Вакцинация спасет жизни, и это может быть ваша жизнь,

– написала Мишель Обама.

Барак Обама взамен опубликовал в личном профиле в инстаграме видео по вакцинации и подчеркнул, что только прививки против коронавируса помогут остановить пандемию, которая только продолжает набирать обороты.

"Мы с Мишель сделали прививки от COVID-19, поскольку мы знаем, что это лучший способ победить эту пандемию, защитить друг друга и вернуть страну в действие. Поэтому надеюсь, вы получите вакцину, как только она станет для вас доступной. Это может спасти вам жизнь", – написал политик.

Кто из мировых знаменитостей вакцинировался от коронавируса: