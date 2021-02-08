Американская модельер Вера Вонг получила вакцину от коронавируса. Прививку ей сделали в центре вакцинации в Нью-Йорке.

71-летняя женщина поддержала вакцинацию и вслед за многими политиками и звездами обезопасила себя от болезни.

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Вера Вонг вакцинировалась от коронавируса

В своем профиле в сети она показала фото, на котором сидит в защитной маске в кабинете, а ей в руку вводит вакцину медсестра. Женщина для особого случая выбрала черные лосины и именную белую майку, а свои волосы распустила.

"Начинаем .... делаем это. Выполняю свою часть работы", – написала Вера Вонг под снимком, добавив, что прочитать больше о вакцинации фанаты могут в ссылке "шапки" ее профиля в инстаграме.



Вера Вонг вакцинировалась от коронавируса / Фото с инстаграма Веры Вонг

Кто такая Вера Вонг?

Американка стала влиятельной в мире моды персоной, поскольку стала самым молодым редактором журнала Vogue за всю его историю. На посту женщина пробыла 17 лет. Впоследствии 2 года работала в Ральфа Лорена и в свои 40 лет стала самобытным дизайнером свадебной одежды. Вера одела десятки знаменитых звезд США, Великобритании и других стран. В частности, женщина заслуживает отдельных похвал за ее внешний вид, ведь в свои 71 она уверенно выглядит на 30.

Кто еще вакцинировался от COVID-19?

Напомним, что свои вакцины уже получили такие звезды, как Энтони Хопкинс, Иэн Маккеллен, Арнольд Шварценеггер, Оливер Стоун – всем им за 70 лет, то есть та категория людей, которая находится в самой большой зоне риска, если заболеет коронавирусом. В частности, вакцинацию прошли Елизавета II и ее супруг Филипп, Джо и Джилл Байдены, Камала Харрис и другие влиятельные политики.