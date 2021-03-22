Шэрон Стоун сделала прививку от коронавируса
63-летняя американская актриса Шэрон Стоун получила первую прививку от коронавируса. Голливудская звезда опубликовала фото, сделанное в момент вакцинации.
Источник:инстаграм Шэрон Стоун
Мировые знаменитости друг за другом прививаются от коронавируса и делают это публично. На личной странице в инстаграме Шэрон Стоун разместила фото, продемонстрировав, как получила первую дозу вакцины от COVID-19.
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Шэрон Стоун сделала вакцинировался от коронавируса
Известная актриса не стала делиться, какой вакциной сделала прививку. Как и ее звездные предшественники, Шэрон Стоун посоветовала вакцинироваться. Она даже прикрепила ссылку на страницу глобальной организации CORE, которая помогает пройти тестирование и получить прививку от COVID-19. Знаменитость заверила, что записаться на процедуру легко.
"Получила свою первую вакцину", – лаконично подписала актриса красноречивое фото.
Шерон Стоун вакцинировалась от коронавируса / Фото Instagram / @sharonstone
Добавим, что в марте прошлого года Шэрон Стоун присоединилась к флешмобу "Я остаюсь дома ради ...". Если же сама звезда коронавирусом не болела, то ее младшая сестра Стоун Келли перенесла тяжелую форму COVID-19 и едва поборола болезнь. Тогда актриса была в ярости на противников масочного режима, один из которых заразил ее родственницу, ведь она выходила из дома только в аптеку.
Кто из мировых знаменитостей вакцинировался от коронавируса:
- 81-летний актер из "Властелина Колец" Иэн Маккеллен;
- 83-летний актер Энтони Хопкинс;
- режиссер Оливер Стоун;
- королева Елизавета II и принц Филипп;
- 73-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер;
- принц Чарльз и герцогиня Камилла;
- 71-летняя модельер Вера Вонг;
- духовный лидер Тибета Далай-лама;
- 75-летняя кантри-певица Долли Партон;
- Мишель и Барак Обамы.
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