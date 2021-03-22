63-летняя американская актриса Шэрон Стоун получила первую прививку от коронавируса. Голливудская звезда опубликовала фото, сделанное в момент вакцинации.

Мировые знаменитости друг за другом прививаются от коронавируса и делают это публично. На личной странице в инстаграме Шэрон Стоун разместила фото, продемонстрировав, как получила первую дозу вакцины от COVID-19.

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Шэрон Стоун сделала вакцинировался от коронавируса

Известная актриса не стала делиться, какой вакциной сделала прививку. Как и ее звездные предшественники, Шэрон Стоун посоветовала вакцинироваться. Она даже прикрепила ссылку на страницу глобальной организации CORE, которая помогает пройти тестирование и получить прививку от COVID-19. Знаменитость заверила, что записаться на процедуру легко.

"Получила свою первую вакцину", – лаконично подписала актриса красноречивое фото.



Шерон Стоун вакцинировалась от коронавируса / Фото Instagram / @sharonstone

Добавим, что в марте прошлого года Шэрон Стоун присоединилась к флешмобу "Я остаюсь дома ради ...". Если же сама звезда коронавирусом не болела, то ее младшая сестра Стоун Келли перенесла тяжелую форму COVID-19 и едва поборола болезнь. Тогда актриса была в ярости на противников масочного режима, один из которых заразил ее родственницу, ведь она выходила из дома только в аптеку.

Кто из мировых знаменитостей вакцинировался от коронавируса: