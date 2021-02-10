Супруги, принц Уэльский и герцогиня Корнуольская, вакцинировались от коронавируса. Процедура состоялась 10 февраля в резиденции принца Чарльза и Камиллы Хайгроув-хаус.

72-летний Принц Чарльз и 73-летняя герцогиня Камилла получили первую прививку от COVID-19. Вакцинацию провел королевский врач в доме супругов в Глостершире, где они находятся во время карантина.

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По сообщению Daily Mail, королевская пара привилась оксфордской вакциной AstraZeneca, которой еще в начале января воспользовались королева Елизавета II и герцог Эдинбургский. Как утверждает близкий друг семьи, герцогиня Камилла "очень счастлива" и довольна процедурой.

Напомним, в конце марта прошлого года у принца Чарльза обнаружили коронавирус, а ПЦР-тест герцогини Камиллы показал отрицательный результат. На самоизоляции королевская семья находилась в резиденции в Шотландии.

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