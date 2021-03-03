Культовая американская кантри-певица Долли Партон сделала прививку от коронавируса. Звезда вакцинировалась в Медицинском центре университета Вандербильта и сняла это на видео. Перед процедурой она перепела свою знаменитую песню Jolene, посвятив ее вакцине от COVID-19.

Мировые знаменитости одни за другими вакцинируются от коронавируса. Вслед за легендарным Арнольдом Шварценеггером и Иэном Маккелленом первую вакцину от COVID-19 получила 75-летняя исполнительница Долли Партон. Как и другие звезды, она сделала это публично, выложив четырехминутный ролик в твиттере.

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Долли Партон вакцинировалась от коронавируса

Долли Партон сделала первую прививку в Медицинском центре университета Вандербильта в штате Теннесси. На видео она предстала в облегающем темно-синем платье с блестками и с вырезами на плечах, а также в защитной маске в тон. Перед вакцинацией певица исполнила свой культовый хит Jolene, спев вместо "Джолин" – "вакцина". Артистка подчеркнула, что таким образом хотела поддержать всех тех, кто сомневается делать прививку от коронавируса. Она отметила, что чем быстрее граждане будут вакцинироваться, тем быстрее мир вернется к полноценной жизни.

Я умоляю вас, пожалуйста, не сомневайтесь. Я просто хотела подбодрить всех, потому что чем раньше мы будем чувствовать себя лучше, тем быстрее вернемся к нормальному состоянию,

– заявила исполнительница.

Впоследствии Долли Партон позвала врача, который под прицелом камеры сделал прививку от COVID-19. Звезда призналась, что находилась в очереди на вакцину с декабря прошлого года, поэтому счастлива, что это наконец произошло. "Я сделала это, я сделала это", – радостно восклицала певица после прививки.

Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/38kJrDzLqC — Dolly Parton (@DollyParton) March 2, 2021