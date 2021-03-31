Райан Рейнольдс вакцинировался от коронавируса и пошутил о 5G
Известный голливудский актер Райан Рейнольдс опубликовал фотографию, где показал, как ему сделали прививку от COVID-19. Он юмористически прокомментировал теории заговора относительно вакцинации.
Источник:инстаграм Райана Рейнольдса
Известный американский актер Райан Рейнольдс 31 марта в своем инстаграме объявил, что привился от коронавируса. Даже на этот раз мужчина не упустил возможности пошутить об одной из теорий заговора.
К слову Шэрон Стоун сделала прививку от коронавируса
Райан Рейнольдс вакцинировался
Знаменитость обнародовал фотографию, где показал процесс прививки. Он предстал перед камерой в белой футболке и розовой шапке и обязательно с защитной маской. Райан Рейнольдс не отметил, дозу какой именно вакцины он получил. Однако с юмором подписал кадр: "Наконец получил 5G". Так актер иронично высказался о теории заговора относительно влияния 5G на пандемию и чипирование населения.
Райан Рейнольдс вакцинировался / Фото из инстаграма Райана Рейнольдса
Реакция сети
Подписчики голливудского актера похожим образом ответили ему в комментариях и продолжили иронизировать на тему теорий заговора.
- Теперь у вас всегда будет отличная связь;
- Невероятно прекрасный интернет сегодня утром. Это стоит того, чтобы потерпеть боль в руке;
- Хочется, чтобы Райан теперь смог на самом деле стать Дэдпулом;
- Это похоже на начало нового супергеройского фильма;
- Получил дозу вакцины, а мой телефон до сих пор медленный. Что за стыд.
Кто из мировых звезд привился от коронавируса
- 81-летний актер из "Властелина колец" Иен Маккеллен;
- 83-летний актер Энтони Хопкинс;
- режиссер Оливер Стоун;
- 73-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер;
- 71-летняя модельер Вера Вонг;
- Мишель и Барак Обама.
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