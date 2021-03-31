Известный голливудский актер Райан Рейнольдс опубликовал фотографию, где показал, как ему сделали прививку от COVID-19. Он юмористически прокомментировал теории заговора относительно вакцинации.

Известный американский актер Райан Рейнольдс 31 марта в своем инстаграме объявил, что привился от коронавируса. Даже на этот раз мужчина не упустил возможности пошутить об одной из теорий заговора.

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Райан Рейнольдс вакцинировался

Знаменитость обнародовал фотографию, где показал процесс прививки. Он предстал перед камерой в белой футболке и розовой шапке и обязательно с защитной маской. Райан Рейнольдс не отметил, дозу какой именно вакцины он получил. Однако с юмором подписал кадр: "Наконец получил 5G". Так актер иронично высказался о теории заговора относительно влияния 5G на пандемию и чипирование населения.



Райан Рейнольдс вакцинировался / Фото из инстаграма Райана Рейнольдса

Важно. Связь 5G с пандемией коронавируса действительно доказали, но с точностью до наоборот. Дело в том, что COVID-19 помог ускорить развитие внедрение и распространение новых технологий, в том числе 5G и Wi-Fi 6. Однако теория о чипе в вакцине от коронавируса также является фейковой. Даже самая маленькая версия чипа RFID велика, поэтому она не сможет поместиться в иглу для вакцинации.

Реакция сети

Подписчики голливудского актера похожим образом ответили ему в комментариях и продолжили иронизировать на тему теорий заговора.

Теперь у вас всегда будет отличная связь;

Невероятно прекрасный интернет сегодня утром. Это стоит того, чтобы потерпеть боль в руке;

Хочется, чтобы Райан теперь смог на самом деле стать Дэдпулом;

Это похоже на начало нового супергеройского фильма;

Получил дозу вакцины, а мой телефон до сих пор медленный. Что за стыд.

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