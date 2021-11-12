"Маска" 2 сезон: все участники шоу

2 сезон загадочного шоу "Маска" удивил еще более яркими костюмами и более масштабными постановками! Какие персонажи выходят на сцену в новой истории гипершоу – узнайте дальше.

В новом сезоне зрители увидели 14 таинственных участников, которые запутают звездных детективов и сражающихся за победу в шоу. Далее узнавайте больше о каждом из персонажей "Маски", которую транслируют на телеканале "Украина", а также кого из них уже удалось рассекретить.

К теме "Маска" 2 сезон 3 выпуск: женщина в костюме Работа, противоречивый Поросенок и вспыльчивый Котик

Участники 2 сезона шоу "Маска"

Группа А

Робот

Костюм Работа самый дорогой за 2 сезона шоу. Внешний вид этого героя просто завораживает. Персонаж выглядит огромным, его рост составляет 2,4 метра, однако костюм не очень тяжелый. Это позволяет участнику, который внутри, легко двигаться. В костюм встроена подсветка, которая реагирует на звуки и в зависимости от песни изменяет его цвет. Робот имеет 2 режима голоса, а также в него встроен Bluetooth, который можно подключить к любому устройству.



Участник "Маски-2" – Робот / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Баян

мама Верки Сердючки – Инна Билоконь

Этот костюм стал самым оригинальным в этом сезоне. Роскошный баян не только прекрасно выглядел, но и радовал зрителей и звездных детективов во время съемок своими звуками. Именно благодаря им персонаж общался с публикой.



Участник "Маски-2"– Баян / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Котик

Бунтарь Котик – знаток вечеринок. У него много стильных аксессуаров, среди которых: серебряные серьги в форме крестов и рыбки, шипованный чокер, мотоциклетные перчатки, уникальные железные когти. Мастера создали их собственноручно по специальной технологии.

"У него самые большие глаза среди всех персонажей второго сезона и самая большая голова на проекте! Котик – это единственный герой, мех которого создан вручную. Его расписывали три мастерицы, то есть это не принт", – рассказала художница из костюмов Леся Патока.



Участник "Маски-2"– Котик / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Фея

ведущая и актриса Лилия Ребрик

Один из самых ярких образов нового сезона создала художница из костюмов Леся Патока. На шлеме Феи сверкают более 2 тысяч камней. Ошеломляют и ее крылья, вес которых составляет 10 килограммов, а размах – 2,5 метра.



Участница "Маски-2" – Фея / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Поросенок

Поросенок стал самым большим персонажем проекта. Высота этого участника – 3,3 метра. Когда Поросенок радуется, у него двигается хвост. Голову героя украшает нимб, а спину – крылья, светящиеся ярко-желтым цветом. Из-за большой головы костюм сначала не пролезал ни в одну дверь. Команда долго работала над тем, чтобы уменьшить его и придумала технологию, благодаря которой часть маски помещают внутрь.

Согласно легенде, Поросенок необычный, а святой и является ангелом-хранителем одного из звездных детективов.



Участник "Маски-2"– Поросенок / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Жирафиха

Меланхоличная Жирафиха тронет зрителей нового сезона. На сцене "Маски" эта сентиментальная дама будет много танцевать, ее костюм – один из самых подвижных на проекте. А еще, Жирафиха – настоящая модница. У нее несколько пар обуви, серьги с цветком, много украшений и сумочка со страусовыми перьями. На одно из платьев Жирафихи ушло более 15 метров ткани. Во время выпусков красавица будет появляться на сцене в разных нарядах.



Учасниця "Маски-2" – Жирафиха / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Летучая мышь

В ней одновременно уживаются милый мышонок и кровожадный граф Дракула. Такие же противоречия есть в языке Летучей Мыши: она сначала разговаривает очень мило, а потом начинает рассказывать страшилки. Не остается без внимания яркий костюм героя, главным аксессуаром которого являются наушники.



Участник "Маски-2"– Летучая мышь / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Группа Б

Грифон

футболист Андрей Пятов

Костюм этого персонажа весит 20 кг. Дизайнер наряда Леся Патока рассказала, что над ним работали очень долго. Это один из самых сложных персонажей в создании за два сезона шоу: "Например, только разработка крыльев длилась 1,5 месяца, а все потому что каждое перышко вырезали, красили и тонировали наши феи вручную. Там 5 разных размеров перьев, которые затем клеили на каркас. А покрытие крыльев есть и спереди, и сзади".



Участник "Маски-2"– Грифон / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Шмель

Невероятно артистический и положительный Шмель с первых минут выхода на сцену полюбился зрителям и звездным сыщикам. Он его глазят и крылья невозможно оторвать взгляд. Понятно, что привлекает внимание и прекрасное жало.



Участник "Маски-2"– Шмель / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Горилла

Костюм Гориллы получился очень большим и реалистичным. Хотя у персонажа угрожающая внешность, однако создатели "Маски" намекнули, что под этим костюмом скрывается очень хороший человек.



Участница "Маски-2" – Горилла / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Тигр

Белый Тигр – капитан межгалактического корабля, точно станет любимцем женщин. Костюм этого персонажа самый жаркий, ведь его мех и лакированный темно-синий плащ имеют поролоновые основания. Над образом белого Тигра, занесенного в Красную книгу, работала художница из костюмов Леся Патока.



Участник "Маски-2"– Тигр / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Скандал

Хрупкую и изысканную маску изготовляли из кусочков зеркал. Она сразу привлекает яркой красной стрелкой. Дизайнер Назар Дидик украсил изысканную юбку страницами газет, на которых можно разглядеть знакомые лица.



Участница "Маски-2" – Скандал / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Мухомор

Высота этого костюма составляет примерно 2,4 метра. Также у него самые длинные среди всех участников руки – пальцы на уровне с коленями. Чтобы добиться эффекта бородавок, костюм Мухомора украсили огромным количеством жемчужин разных видов и размеров. Гриб выглядит как нарисованный. Такого эффекта достигли благодаря обшивке лентами разной толщины. На это потратили более 60-ти метров материала. Также для создания костюма Мухомора использовали 12 видов текстур: плюш, искусственный мех, шелк, тафту и другие.



Участник "Маски-2"– Мухомор / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Совенок

Этот милый и веселый герой ошеломил всех своих голосом. Он полюбился самым маленьким зрителям шоу так же как Циклоп в прошлом сезоне. Интересно то, что Совенок постоянно находится в своем доме. Такая особенность среди персонажей есть только у него.



Участник "Маски-2"– Совенок / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Звездные гости

Пиковая дама

Эта маска стала самой сексуальной за два сезона шоу. Героиня, скрывающаяся под ярким костюмом, имеет четко выраженную женскую фигуру. Она одета в латексный костюм, а обувь делалась на заказ. Плечи Пиковой дамы покрывает роскошная шуба, которую сшили из 10 метров бархата и более 10 метров искусственного меха, похожего на соболиный. Такой элемент образа придает маске величество и важность. При ходьбе за героиней тянется красивый 2-метровый шлейф.



Участница "Маски-2" – Пиковая Дама / Фото из инстаграма шоу "Маска"