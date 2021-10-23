Продолжения гипершоу "Маска" ждали миллионы телезрителей. В новом сезоне организаторы подготовили еще больше масштабных костюмов. Теперь в течение нескольких недель вся страна будет отгадывать, кто же скрывается под масками. Как выступили участники 1 выпуска – читайте дальше.
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Выступления участников 1 выпуска
Робот
С первых подсказок стало понятно, что под маской скрывается певец. С каждым из звездных детективов у этого персонажа есть общее: с Олей Поляковой – 5 совпадений, с Олегом Винником – 4, с NK – 2, с Дзидзьо – 2, с Андреем Данилко – 3. Однако после того, как Робот спел, детективы усомнились и заподозрили, что под маской скрывается женщина.
Участник 2 сезона "Маски" – Робот / Фото с инстаграма шоу
Баян
Под маской Баяна скрывается женщина. Она является хедлайнером выступлений, как на НСК "Олимпийском", так и на празднествах в семейном кругу. Баян успел побывать на красных дорожках в Нью-Йорке и Лондоне. Персонаж является довольно популярным и его точно знают звездные детективы и зрители.
Участник 2 сезона "Маски" – Баян / Фото с инстаграма шоу
Котик
Котик представлялся с папочкой в руке, поэтому судьи предположили, что под маской скрывается ведущий. Персонаж предложил звездным детективам разгадать кроссворд, который касается их, однако этим еще больше запутал, ведь они так и не смогли разгадать.
Участник 2 сезона "Маски" – Котик / Фото с инстаграма шоу
Фея
Она – самое очаровательное существо и все благодаря ее природным качествам. Фея отметила, что каждый может увидеть в ней различных персонажей, все зависит от личного восприятия. Для каждого из звездных детективов Фея может придумать определенный образ, поэтому они предположили, что под маской может скрываться режиссер клипа или дизайнер.
Участница 2 сезона "Маски" – Фея / Фото с инстаграма шоу
Поросенок
Персонаж рассказал, что "официально зарегистрирован в небесной канцелярии охранником одного из детективов". Он бывает очень разным и очень любит райские трюфели и воспоминания о "22 выходках, которые удалось провернуть на ангельской должности".
Участник 2 сезона "Маски" – Поросенок / Фото с инстаграма шоу
Госпожа Жираф
Госпожа Жираф выступает в образе невесты. Она отметила, что ей гораздо комфортнее было бы лет 50 назад, ведь эти времена напоминают ей детство. Человек, который помог ей на сцене, сформировался как личность в 70-е годы.
Участница 2 сезона "Маски" – Госпожа Жираф / Фото с инстаграма шоу
Летучая мышь
Этот персонаж очень разный – бывает добрым и спокойным, а бывает злым и энергичным. Таким было и его детство, но все, что он делает, происходит под музыку. Звездные детективы предположили, что под маской Летучей мыши может скрываться актер, который играет разные роли.
Участник 2 сезона "Маски" – Летучая мышь / Фото с инстаграма шоу