Продолжения гипершоу "Маска" ждали миллионы телезрителей. В новом сезоне организаторы подготовили еще больше масштабных костюмов. Теперь в течение нескольких недель вся страна будет отгадывать, кто же скрывается под масками. Как выступили участники 1 выпуска – читайте дальше.

Обратите внимание "Маска" 2 сезон 1 выпуск: кто выбыл из шоу

Согласно правилам шоу, 14 загадочных персонажей (группа А и группа Б) борются в вокальных поединках и сольно в течение 12 выпусков. Перед каждым выступлением можно посмотреть сюжет-подсказку, в которой участники таинственно рассказывают о себе.



Звездные детективы (NK, Олег Винник, Дзидзьо, Андрей Данилко, Оля Полякова) и зрители в зале после "битв" голосуют за своих фаворитов. Победители проходят в следующий выпуск своей группы, а тот, кто набрал наименьшее количество голосов, оказывается в риске разоблачения.



В конце каждого выпуска зрители в зале с помощью специального приложения выбирают фаворитов среди тех, кто оказался в номинации. Участник, за которого проголосовало наименьшее количество людей, должен снять маску, показать свое лицо и навсегда покинуть шоу. Побеждает тот, кому удалось лучше запутать зрителей и остаться в маске.



Также в шоу появляются приглашенные звезды. Они выступают вне конкурса, но также под масками. Звездные детективы пытаются узнать, кто скрывается в костюме с помощью подсказок и дополнительных вопросов.

Выступления участников 1 выпуска

Робот

С первых подсказок стало понятно, что под маской скрывается певец. С каждым из звездных детективов у этого персонажа есть общее: с Олей Поляковой – 5 совпадений, с Олегом Винником – 4, с NK – 2, с Дзидзьо – 2, с Андреем Данилко – 3. Однако после того, как Робот спел, детективы усомнились и заподозрили, что под маской скрывается женщина.

Песня: ария из оперы "Кармен"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Оля Цибульская, Алена Омаргалиева, Камалия, Виталий Козловский.



Участник 2 сезона "Маски" – Робот / Фото с инстаграма шоу

Баян

Под маской Баяна скрывается женщина. Она является хедлайнером выступлений, как на НСК "Олимпийском", так и на празднествах в семейном кругу. Баян успел побывать на красных дорожках в Нью-Йорке и Лондоне. Персонаж является довольно популярным и его точно знают звездные детективы и зрители.

Песня: Алла Пугачева – "Арлекино"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Лилия Сандулеса, мама Андрея Данилко, Алла Пугачева, Оксана Байрак.



Участник 2 сезона "Маски" – Баян / Фото с инстаграма шоу

Котик

Котик представлялся с папочкой в руке, поэтому судьи предположили, что под маской скрывается ведущий. Персонаж предложил звездным детективам разгадать кроссворд, который касается их, однако этим еще больше запутал, ведь они так и не смогли разгадать.

Песня: Грибы – "Тает лед"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Оля Цибульская, Виталий Козловский, Потап, Монатик.



Участник 2 сезона "Маски" – Котик / Фото с инстаграма шоу

Фея

Она – самое очаровательное существо и все благодаря ее природным качествам. Фея отметила, что каждый может увидеть в ней различных персонажей, все зависит от личного восприятия. Для каждого из звездных детективов Фея может придумать определенный образ, поэтому они предположили, что под маской может скрываться режиссер клипа или дизайнер.

Песня: "Леди Совершенство"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Ксения Мишина, Юлия Магдич, Ольга Фреймут.



Участница 2 сезона "Маски" – Фея / Фото с инстаграма шоу

Поросенок

Персонаж рассказал, что "официально зарегистрирован в небесной канцелярии охранником одного из детективов". Он бывает очень разным и очень любит райские трюфели и воспоминания о "22 выходках, которые удалось провернуть на ангельской должности".

Песня: Wellboy – "Гуси"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Андрей Хлывнюк, Олег Кензов, Фагот, Александр Педан.



Участник 2 сезона "Маски" – Поросенок / Фото с инстаграма шоу

Госпожа Жираф

Госпожа Жираф выступает в образе невесты. Она отметила, что ей гораздо комфортнее было бы лет 50 назад, ведь эти времена напоминают ей детство. Человек, который помог ей на сцене, сформировался как личность в 70-е годы.

Песня: Наргиз – "Ты моя нежность"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Виктория Смеюха, Леся Никитюк, Ирина Билык, Оля Цибульская.



Участница 2 сезона "Маски" – Госпожа Жираф / Фото с инстаграма шоу

Летучая мышь

Этот персонаж очень разный – бывает добрым и спокойным, а бывает злым и энергичным. Таким было и его детство, но все, что он делает, происходит под музыку. Звездные детективы предположили, что под маской Летучей мыши может скрываться актер, который играет разные роли.

Песня: Филипп Киркоров – "Мышь"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Петр Черный, Павел Зибров, Остап Ступка, Владимир Гришко.



Участник 2 сезона "Маски" – Летучая мышь / Фото с инстаграма шоу