Шоу "Маска", которое транслируют на телеканале "Украина", полюбили не только взрослые, но и дети. Даже самые маленькие зрители пытаются угадать, кто скрывается под масштабными костюмами. А в 2 выпуске они познакомились с новыми масками.
Не пропустите "Маска" 2 сезон 2 выпуск: кто из участников показал свое лицо
Выступления участников 2 выпуска
Грифон
Персонаж отметил, что "Маске" давно не хватало такого супергероя, как он, ведь Грифон – мужественный, воплощает в себе Ее Величество – Солнце. А в прошлом сезоне под маской Солнца скрывалась Злата Огневич. В подсказке были числа 30 и 12, поэтому звездные детективы предположили, что мужчина, под костюмом Грифона, родился 30 декабря.
Участник 2 сезона "Маски" – Грифон / Фото из инстаграма шоу
Шмель
Персонаж поделился, что у него очень древний род, однако его предки были разными. Звездные детективы подумали, что под маской может скрываться участник группы. А также его история связана с обувью.
Участник 2 сезона "Маски" – Шмель / Фото из инстаграма шоу
Горилла
Среди подсказок, которые дала Горилла, были: отмеченное красным 21 октября в календаре, книга "Робинзон Крузо", портрет Бена Аффлека и боксерская груша.
Участница 2 сезона "Маски" – Горилла / Фото из инстаграма шоу
Тигр
Тигр без костюма – гений, экспериментатор, художник. Персонаж отметил, что его имя слишком известно. Для того чтобы разгадать личность Тигра, необходимо соединить швабру, Стиви Вандера, кошку. Он ошеломил не только загадкой.
Участник 2 сезона "Маски" – Тигр / Фото из инстаграма шоу
Интересно "Маска" 2 сезон 1 выпуск: феерическое выступление Работа и игривый Поросенок
Скандал
Впервые в истории шоу "Маска" столь грандиозный персонаж вышел на сцену. Госпожа Скандал русскоязычная, поэтому звездные детективы предположили, что она не владеет украинским. Участница призналась, что всю жизнь мечтала посвятить себя исцелению человеческих душ, но сейчас работает по специальности, которую получила в университете.
Участница 2 сезона "Маски" – Скандал / Фото из инстаграма шоу
Мухомор
Персонаж поделился, что о нем часто говорят: "Ничего интересного", но за его неприглядным видом скрывается нежная душа и романтическая личность. Его страсть – пение и любовь. История о том, как двоих влюбленных разделило море, очень впечатлила его и стала первой песней. Уверенности в себе Мухомору добавили Лев и Дракон, которые в первом сезоне пели рок. Однако Мухомор удивил чрезвычайно чувственным выступлением.
Участник 2 сезона "Маски" – Мухомор / Фото из инстаграма шоу
Совенок
"Дупло" этого персонажа расположено в стране, которая когда-то была частью Евросоюза, но когда он вырастет, то обязательно переедет в столицу, ведь именно так поступают все успешные и известные люди. Вероятно, под костюмом скрывается личность, которая только в начале карьеры.
Участник 2 сезона "Маски" – Совенок / Фото из инстаграма шоу