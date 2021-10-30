Шоу "Маска", которое транслируют на телеканале "Украина", полюбили не только взрослые, но и дети. Даже самые маленькие зрители пытаются угадать, кто скрывается под масштабными костюмами. А в 2 выпуске они познакомились с новыми масками.

Не пропустите "Маска" 2 сезон 2 выпуск: кто из участников показал свое лицо

Согласно правилам шоу, 14 загадочных персонажей (группа А и группа Б) борются в вокальных поединках и сольно в течение 12 выпусков. Перед каждым выступлением можно посмотреть сюжет-подсказку, в которой участники таинственно рассказывают о себе.



Звездные детективы (NK, Олег Винник, Дзидзьо, Андрей Данилко, Оля Полякова) и зрители в зале после "битв" голосуют за своих фаворитов. Победители проходят в следующий выпуск своей группы, а тот, кто набрал наименьшее количество голосов, оказывается в риске разоблачения.



В конце каждого выпуска зрители в зале с помощью специального приложения выбирают фаворитов среди тех, кто оказался в номинации. Участник, за которого проголосовало наименьшее количество людей, должен снять маску, показать свое лицо и навсегда покинуть шоу. Побеждает тот, кому удалось лучше запутать зрителей и остаться в маске.



Также в шоу появляются приглашенные звезды. Они выступают вне конкурса, но также под масками. Звездные детективы пытаются узнать, кто скрывается в костюме с помощью подсказок и дополнительных вопросов.

Выступления участников 2 выпуска

Грифон

Персонаж отметил, что "Маске" давно не хватало такого супергероя, как он, ведь Грифон – мужественный, воплощает в себе Ее Величество – Солнце. А в прошлом сезоне под маской Солнца скрывалась Злата Огневич. В подсказке были числа 30 и 12, поэтому звездные детективы предположили, что мужчина, под костюмом Грифона, родился 30 декабря.

Песня: Queen – We Will Rock You

Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Станислав Боклан, Александр Усик, Дмитрий Гордон, Олег Ляшко, Сергей Мельник



Участник 2 сезона "Маски" – Грифон / Фото из инстаграма шоу

Шмель

Персонаж поделился, что у него очень древний род, однако его предки были разными. Звездные детективы подумали, что под маской может скрываться участник группы. А также его история связана с обувью.

Песня: Леонид Агутин – "Парень чернокожий"

Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Сергей Бабкин, Виктор Бронюк, Олег Скрипка



Участник 2 сезона "Маски" – Шмель / Фото из инстаграма шоу

Горилла

Среди подсказок, которые дала Горилла, были: отмеченное красным 21 октября в календаре, книга "Робинзон Крузо", портрет Бена Аффлека и боксерская груша.

Песня: Уитни Хьюстон – I have nothing

Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Джамала, Гайтана, SunSay, Виктор Павлик



Участница 2 сезона "Маски" – Горилла / Фото из инстаграма шоу

Тигр

Тигр без костюма – гений, экспериментатор, художник. Персонаж отметил, что его имя слишком известно. Для того чтобы разгадать личность Тигра, необходимо соединить швабру, Стиви Вандера, кошку. Он ошеломил не только загадкой.

Песня: Алла Пугачева – "Любовь, похожая на сон"

Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Иво Бобул, Влад Дарвин, Артем Пивоваров, Иван Ганзера, Павел Зибров



Участник 2 сезона "Маски" – Тигр / Фото из инстаграма шоу

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Скандал

Впервые в истории шоу "Маска" столь грандиозный персонаж вышел на сцену. Госпожа Скандал русскоязычная, поэтому звездные детективы предположили, что она не владеет украинским. Участница призналась, что всю жизнь мечтала посвятить себя исцелению человеческих душ, но сейчас работает по специальности, которую получила в университете.

Песня: Лолита – "Я"

Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Слава Каминская, Ольга Горбачева, Катя Осадчая, Светлана Лобода



Участница 2 сезона "Маски" – Скандал / Фото из инстаграма шоу

Мухомор

Персонаж поделился, что о нем часто говорят: "Ничего интересного", но за его неприглядным видом скрывается нежная душа и романтическая личность. Его страсть – пение и любовь. История о том, как двоих влюбленных разделило море, очень впечатлила его и стала первой песней. Уверенности в себе Мухомору добавили Лев и Дракон, которые в первом сезоне пели рок. Однако Мухомор удивил чрезвычайно чувственным выступлением.

Песня: МакSим – "Мой рай"

Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Иван Дорн, Юрко Юрченко, Потап, Позитив, Евгений Галич



Участник 2 сезона "Маски" – Мухомор / Фото из инстаграма шоу

Совенок

"Дупло" этого персонажа расположено в стране, которая когда-то была частью Евросоюза, но когда он вырастет, то обязательно переедет в столицу, ведь именно так поступают все успешные и известные люди. Вероятно, под костюмом скрывается личность, которая только в начале карьеры.

Песня: ТІК – "Вчителька"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Виктор Бронюк, Wellboy,



Участник 2 сезона "Маски" – Совенок / Фото из инстаграма шоу