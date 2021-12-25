Наступил тот миг, которого зрители телеканала "Украина" нетерпеливо ждали. Большой финал "Маски", в котором остались только сильнейшие персонажи. Как они удивляли и запутывали в 10 выпуске – узнавайте дальше.

Важно знать "Маска" 2 сезон: все выступления и подсказки суперфиналистов

Открытие суперфинала "Маски-2" / Фото пресс-службы

Согласно правилам шоу, 14 загадочных персонажей (группа А и группа Б) борются в вокальных поединках и сольно в течение 12 выпусков. Перед каждым выступлением можно просмотреть сюжет-подсказку, в которой участники таинственно рассказывают о себе.



Звездные детективы (NK, Олег Винник, Дзидзьо, Андрей Данилко, Оля Полякова) и зрители в зале после "битв" голосуют за своих фаворитов. Победители проходят в следующий выпуск своей группы, а тот, кто набрал наименьшее количество голосов, оказывается в риске на разоблачение.



В конце каждого выпуска зрители в зале с помощью специального приложения выбирают фаворитов среди тех, кто оказался в номинации. Участник, за которого проголосовало наименьшее количество людей, должен снять маску, показать свое лицо и навсегда покинуть шоу. Побеждает тот, кому удалось лучше всего запутать зрителей и остаться в маске.



Также в шоу появляются приглашенные звезды. Они выступают вне конкурса, но тоже под масками. Звездные детективы пытаются узнать, кто прячется в костюме с помощью подсказок и дополнительных вопросов.

Выступления звездных гостей 10 выпуска

Виновая краля

Звездная гостья ошеломила детективов неординарным костюмом и невероятным оперным голосом. Она решила ничего не говорить, чтобы судьи не разгадали ее. Поскольку Андрей Данилко угадывает чуть ли не всех участников, то виновная краля боялась, что он разгадает и ее.

Песня: Витас – "Ария"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Надя Дорофеева, Макс Барских

Звездный гость 2 сезона "Маски" – Виновая краля / Фото пресс-службы

Оказалось, что под этим эпатажным костюмом скрывалась певица Вера Брежнева! Зрители и детективы были ошеломлены, ведь они даже не предполагали, что там может быть эта артистка.

Новогодний шарик

Эта звездная гостья не давала никаких подсказок. Кто же скрывается под образом Новогоднего шарика зрители смогут узнать в специальном выпуске "Новогодней Маски", которую покажут 31 декабря.

Песня: "Елочка, елка – лесной аромат"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Алина Паш, Jerry Heil, Юлия Санина

Звездный гость 2 сезона "Маски" – Новогодний шарик / Фото пресс-службы

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Выступления суперфиналистов 2 сезона

Мухомор

Мухомор всегда грустный и меланхоличный, однако это не помешало ему дойти до суперфинала. В один волшебный вечер его покорили аж 43 красивые блондинки. В суперфинале этот персонаж сумел заполонить сердце звездных детективов и зрителей.

Песня: "Розовые розы"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Андрей Хлывнюк, Рожден, Позитив

Суперфиналист 2 сезона "Маски" – Мухомор / Фото пресс-службы

Скандал

Бритни Спирс, Кристина Агилера – эта участница уже более года может ставить себя рядом с этими именами. Также в черном ящике, который показывали на прошлой неделе, была статуэтка принцессы. По мнению Андрея Данилко, Скандал является самой загадочной маской этого сезона, ведь своим голосом она постоянно запутывает звездных детективов.

Песня: Алла Пугачева – "Сильная женщина"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Ольга Сумская, Светлана Лобода, Слава Каминская, Ольга Горбачева, Надежда Мейхер

Суперфиналист 2 сезона "Маски" – Скандал / Фото пресс-службы

Жираф

Жирафе жаль, что сезон закончился. В суперфинале она рассказала, что именно в 70-х годах прошлого века сделал гений вселенского масштаба, который был очарован Жирафом и даже прикасался к ней. На светских мероприятиях всегда рядом с этой участницей настоящая звезда, которая гораздо популярнее всех участников "Маски".

Песня: Адель – Skyfall

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: нет вариантов

Суперфиналист 2 сезона "Маски" – Жираф / Фото пресс-службы