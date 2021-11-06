Шоу "Маска", которое транслируют на телеканале "Украина", стало одним из самых популярных телепроектов страны. Его полюбили и взрослые, и дети. Они с интересом наблюдают за любимыми участниками и пытаются понять, кто же прячется под костюмом. Далее рассказываем, как прошел 3 выпуск самой загадочной программы.
Не пропустите "Маска" 2 сезон 3 выпуск: кто выбыл
Выступления участников 3 выпуска
Поросенок
Поросенок признался, что он на самом деле очень заботлив. Он ангел-хранитель одного из звездных детективов, а также имеет кое-что общее с одним из звездных скандалистов. Звездные детективы поинтересовались, имеет ли Поросенок отношение к Киевскому национальному университету культуры и искусств, на что персонаж ответил нет.
Участник 2 сезона "Маски" – Поросенок / Фото пресс-службы
Летучая мышь
Летучая мышь родом из живописного города, где его все любят и одновременно ужасаются. Звездные детективы отметили, что уже во второй подсказке акцентируется, что этот персонаж один на сцене и совсем другой в жизни. Звездные детективы поинтересовались у Летучей мыши, актер ли он, на что услышали: "Весь мир – театр, а мы в нем – актеры".
Участник 2 сезона "Маски" – Летучая мышь/ Фото пресс-службы
Фея
Каждая фея должна быть хрупкой – как орхидея, легкой – как перышко, гибкой – как ива. Еще одну подсказку Фея сделала с помощью языка жестов. Ее статус среди фей незрелый – "летает" четверть века. Звездные детективы пришли к выводу, что она или 25 лет на сцене, или ей самой 25 лет. Фея призналась, что имеет отношение к спорту.
Участница 2 сезона "Маски" – Фея / Фото пресс-службы
Робот
Робот поставил перед собой задачу стать звездой. В исполнении должны помочь танцы, гимнастика, юмор, актерство, пение, дизайн. Он стремится снискать славу, однако не любит скандалов и хочет прославиться другим путем. Во время выступления Работа стало ясно, что под маской скрывается молодая исполнительница. Но Олег Винник отметил, что голос Работа похож на Виталия Козловского.
Участница 2 сезона "Маски" – Робот / Фото пресс-службы
Котик
Не секрет, что у кошек 9 жизней: 1 отдал созданию семьи (не получилось), 2 – призванию, 3 – прославлению нации, еще 4 жизни прожил перед камерами, 8 – на сцене шоу "Маска", а что будет с 9 – покажет время. С помощью вопроса Дзидзьо узнал, что у Котика есть один ребенок.
Участник 2 сезона "Маски" – Котик / Фото пресс-службы
Жирафа
Кружки, которые Жирафа посещала в детстве, были с яркими и блестящими названиями. Этот персонаж любит все солнечное, яркое. Настоящая фанатка художника, который был поклонником мастера кунгфу. Одним из самых больших увлечений Жирафы является любовь к 70-м годам прошлого века, и она обожает разные артефакты того времени.
Участница 2 сезона "Маски" – Жирафа / Фото пресс-службы