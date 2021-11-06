Шоу "Маска", которое транслируют на телеканале "Украина", стало одним из самых популярных телепроектов страны. Его полюбили и взрослые, и дети. Они с интересом наблюдают за любимыми участниками и пытаются понять, кто же прячется под костюмом. Далее рассказываем, как прошел 3 выпуск самой загадочной программы.

Не пропустите "Маска" 2 сезон 3 выпуск: кто выбыл

Согласно правилам шоу, 14 загадочных персонажей (группа А и группа Б) борются в вокальных поединках и сольно в течение 12 выпусков. Перед каждым выступлением можно просмотреть сюжет-подсказку, в которой участники таинственно рассказывают о себе. Звездные детективы (NK, Олег Винник, Дзидзьо, Андрей Данилко, Оля Полякова) и зрители в зале после "битв" голосуют за своих фаворитов. Победители проходят в следующий выпуск своей группы, а тот, кто набрал наименьшее количество голосов, оказывается в риске на разоблачения. В конце каждого выпуска зрители в зале с помощью специального приложения выбирают фаворитов среди тех, кто оказался в номинации. Участник, за которого проголосовало наименьшее количество людей, должен снять маску, показать свое лицо и навсегда покинуть шоу. Побеждает тот, кому удалось лучше всего запутать зрителей и остаться в маске. Также в шоу появляются приглашенные звезды. Они выступают вне конкурса, но также под масками. Звездные детективы пытаются узнать, кто прячется в костюме с помощью подсказок и дополнительных вопросов.

Выступления участников 3 выпуска

Поросенок

Поросенок признался, что он на самом деле очень заботлив. Он ангел-хранитель одного из звездных детективов, а также имеет кое-что общее с одним из звездных скандалистов. Звездные детективы поинтересовались, имеет ли Поросенок отношение к Киевскому национальному университету культуры и искусств, на что персонаж ответил нет.

Песня: Hi-Fi – "А мы любили"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Михаил Поплавский

Участник 2 сезона "Маски" – Поросенок / Фото пресс-службы

Летучая мышь

Летучая мышь родом из живописного города, где его все любят и одновременно ужасаются. Звездные детективы отметили, что уже во второй подсказке акцентируется, что этот персонаж один на сцене и совсем другой в жизни. Звездные детективы поинтересовались у Летучей мыши, актер ли он, на что услышали: "Весь мир – театр, а мы в нем – актеры".

Песня: Джо Кокер –You can leave your hat on

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Дмитрий Ступка, Фагот



Участник 2 сезона "Маски" – Летучая мышь/ Фото пресс-службы

Фея

Каждая фея должна быть хрупкой – как орхидея, легкой – как перышко, гибкой – как ива. Еще одну подсказку Фея сделала с помощью языка жестов. Ее статус среди фей незрелый – "летает" четверть века. Звездные детективы пришли к выводу, что она или 25 лет на сцене, или ей самой 25 лет. Фея призналась, что имеет отношение к спорту.

Песня: Ирина Билык – "Так просто"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Анна Ризатдинова, Лилия Подкопаева, Лилия Ребрик, Екатерина Бужинская, Jerry Heil.

Участница 2 сезона "Маски" – Фея / Фото пресс-службы

Робот

Робот поставил перед собой задачу стать звездой. В исполнении должны помочь танцы, гимнастика, юмор, актерство, пение, дизайн. Он стремится снискать славу, однако не любит скандалов и хочет прославиться другим путем. Во время выступления Работа стало ясно, что под маской скрывается молодая исполнительница. Но Олег Винник отметил, что голос Работа похож на Виталия Козловского.

Песня: "Океан Эльзы" – "Без боя"

Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Леся Никитюк, Виталий Козловский, Полина Логунова, Jerry Heil, Эктор Хименес-Браво

Участница 2 сезона "Маски" – Робот / Фото пресс-службы

Котик

Не секрет, что у кошек 9 жизней: 1 отдал созданию семьи (не получилось), 2 – призванию, 3 – прославлению нации, еще 4 жизни прожил перед камерами, 8 – на сцене шоу "Маска", а что будет с 9 – покажет время. С помощью вопроса Дзидзьо узнал, что у Котика есть один ребенок.

Песня: Султан-Ураган и Мурат Тхагалегов – "На дискотеку"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Дмитрий Коляденко, Потап, Даниэль Салем

Участник 2 сезона "Маски" – Котик / Фото пресс-службы

Жирафа

Кружки, которые Жирафа посещала в детстве, были с яркими и блестящими названиями. Этот персонаж любит все солнечное, яркое. Настоящая фанатка художника, который был поклонником мастера кунгфу. Одним из самых больших увлечений Жирафы является любовь к 70-м годам прошлого века, и она обожает разные артефакты того времени.

Песня: The Hardkiss feat. Монатік – "Кобра"

Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Юлия Санина, Джамала, Екатерина Кухар

Участница 2 сезона "Маски" – Жирафа / Фото пресс-службы