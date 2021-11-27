6-й выпуск второго сезона "Маски" показали на телеканале "Украина" 27 ноября. Впервые на сцене выступила звездная гостья. Как это было – читайте дальше.
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Открытие 6 выпуска "Маски" / Фото пресс-службы канала "Украина"
Звездная гостья – Пальчика
Костюм Пальчики создали по эскизу юного поклонника гипер-шоу. Дизайнеры "Маски" воссоздали его до мельчайших деталей. Артистка, которая скрывается за этим персонажем обратилась к звездным детективам и зрителям: "Привет всем поклонникам загадок! Я – Пальчика. Я готова путать и интриговать и, как вы уже поняли, мне совсем несложно будет обвести вас вокруг пальца. Надеюсь, вы не будете тыкать пальцем в небо, разгадывая меня".
Звездная гостья "Маски-2" – Пальчика / Фото пресс-службы
Кто на самом деле выходил на сцену "Маски" в костюме говорливой Пальчики – узнавайте по ссылке.
Выступления участников 6 выпуска
Горилла
В прошлом выпуске Горилла попала в номинацию, поэтому на этот раз старалась как можно больше запутать звездных детективов и зрителей. Тогда она рассказывала, что участвовала в танцевальном проекте, однако не победила там. А также была причастна к конкурсу красоты. В этот раз участница поделилась новыми подсказками:
- пишет авторские песни и собирает большие аудитории слушателей;
- лишь одна буква отличает ее от ведущего Семакина;
- еще о большем говорят ее выступления.
В своем номере Горилла затронула проблему убийства животных, чем довела до слез детективов и зрителей в зале.
Участница 2 сезона "Маски" – Горилла / Фото пресс-службы
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Шмель
В предыдущих подказках Шмель рассказывал, что у него очень древний род, является очень крутым и популярным, и не имеет постоянного места жительства. Персонаж рассказал, что громко празднует день адвокатуры. А также он обожает помпезное кино. Он также реализовал идею определенного фильма непрофессионально, но очень близко.
Оля Полякова спросила, играл ли Шмель когда-нибудь в КВН. Персонаж ответил утвердительно. Также он был участником дуэта, где пел вместе с женщиной, а также играл в театре.
Участник 2 сезона "Маски" – Шмель / Фото пресс-службы
Мухомор
Известно, что Мухомор очень меланхоличен и одинок, он часто менял внешность. Андрей Данилко в прошлом выпуске заявил, что знает, кто под маской Мухомора, однако рассекретит свою версию лишь тогда, когда он покажет истинное лицо. В поисках возлюбленной персонаж всегда прилагал много усилий. Даже пытался попасть в гламурное шоу, однако не смог. А все потому, что "усатая камбала" оказалась проворнее его.
Мухомор рассказал, что часто был влюблен, однако и часто оставался один. Он разведен и пишет песни.
Участник 2 сезона "Маски" – Мухомор / Фото пресс-службы
Тигр
Дело своей жизни Тигр нашел еще в детстве. Чтобы получить славу, которую имеет сейчас, Тигр вдохновлялся многими историями успеха. Однажды персонаж сам стал жертвой. Им завладевали ядовитые мысли и он имел репутацию безжалостного хищника. Он тогда даже забыл о своей самой заветной мечте. Но без прошлого у него не было бы того, что есть сейчас.
Андрей Данилко поинтересовался, пел ли Тигр в составе группы. Однако он не является профессиональным певцом.
Участник 2 сезона "Маски" – Тигр / Фото пресс-службы
Скандал
Сейчас Скандал работает по специальности, которую получил в университете, однако раньше мечтал посвятить себя исцелению человеческих душ. В черном ящике, о котором упоминали во 2 выпуске, был микрофон. Особенностью этого персонажа является то, что он единственный разговаривает на русском.
В черном ящике на этой неделе есть самая бескорыстная любовь Скандала, который обожает сплетни. Ведь Скандал размножается именно сплетнями. И одна из них приписывает ей интимную связь с народным любимцем, выпускающим продукт, который никогда бы не рекламировала Дженнифер Лопес.
Участник 2 сезона "Маски" – Скандал / Фото пресс-службы